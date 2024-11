O trio Rooftime, formado por Lisandro, Rodrigo e Gabriel, celebra o encerramento de 2024 com o lançamento de sua nova faixa, “Walking On The Moon”, já disponível em todas as plataformas digitais.

Com uma abordagem única no cenário da música eletrônica, o Rooftime se destaca pela fusão entre produção de alta qualidade, letras cativantes e vocais próprios. Essa combinação torna o grupo um dos nomes mais promissores da cena, cativando tanto fãs do eletrônico, quanto ouvintes de outros gêneros.

A nova música, composta inteiramente pelo trio, traz uma sonoridade entusiasta e otimista, marcada por sintetizadores envolventes e uma vibe que transporta o público para uma jornada pelo espaço.

Diferentemente do lançamento anterior, “Golden Summer”, que evocava o calor e a leveza do verão, “Walking On The Moon” simboliza a jornada — embora árdua e, muitas vezes, solitária — que nos leva a um entendimento mais profundo de quem somos e do que realmente precisamos.

Com essa nova faixa, Rooftime reafirma sua essência inovadora e a capacidade do trio em criar trilhas sonoras que conectam as pessoas a momentos únicos e inesquecíveis.

O trio passa por uma fase muito especial na carreira, com mais de 10 shows por mês, além de 1,7 milhões de ouvintes mensais.

Foto: Fabrizio Pepe