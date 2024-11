A corretora de Forex 305 Markets, fundada pelos brasileiros Felipe Roberto de Miranda e Bruno Bertuzzo Nicolini, está sob investigação após uma operação desastrosa resultar na perda de 60% do capital investido pelos clientes em 22 de outubro de 2024. Estima-se que o prejuízo tenha atingido a marca superior de R$ 25 milhões levantando graves suspeitas de irregularidades e falta de transparência.

Entenda o caso Clientes da corretora relatam que as operações eram realizadas por meio de um sistema automatizado promovido pela empresa, com a “promessa” de rendimentos mensais de 2% a 10%, muito acima dos padrões tradicionais de investimento no Brasil. No entanto, uma única operação alavancada durante uma suposta manutenção do servidor resultou no prejuízo massivo.

Em nota, Felipe e Bruno declararam desconhecer como a operação foi iniciada. Mesmo após um mês de investigações internas, a empresa não apresentou explicações convincentes sobre o ocorrido. Alguns investidores relatam perdas superiores a US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,462 milhões).

Operações irregulares? Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a 305 Markets não possui autorização para captar investimentos no Brasil, o que intensifica as suspeitas de irregularidades. A empresa atraiu investidores brasileiros com promessas de segurança e ganhos expressivos, frequentemente divulgados por Felipe Miranda em suas redes sociais, onde aborda temas como “dolarização do patrimônio”.

Investidores lesados Diversos clientes alegam que foram convencidos da segurança do sistema automatizado, que era divulgado como “baixo risco” e certificado em portais de notícias especializados. Entretanto, após o prejuízo, muitos perceberam que os retornos elevados vinham acompanhados de risco extremo.

A revista Terra revelou que a corretora administra cerca de US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 136 milhões) de investidores brasileiros, com um faturamento anual estimado em R$ 15 milhões.

Reações e próximas etapas Com a confiança na empresa abalada, diversos investidores entraram com ações judiciais para exigir explicações e ressarcimento. Até o momento, as acusações de fraude não foram confirmadas, mas o caso acende um alerta sobre a atuação de empresas financeiras não regulamentadas.

Especialistas reforçam que promessas de retornos acima da média devem ser analisadas com cautela. Esse episódio destaca a necessidade de optar por instituições reguladas por órgãos como a CVM, que oferecem maior proteção aos investidores.

Este incidente reforça a importância de pesquisar a credibilidade de empresas e compreender os riscos antes de investir em mercados como o Forex, que podem oferecer grandes retornos, mas também grandes perdas.