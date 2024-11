O jovem educador e transportador mineiro, que sempre esteve à frente de projetos inovadores, foi convidado para realizar um Fellow de pesquisa na Harvard Medical Sc

O convite veio do professor Rafael Rezende, Ph.D., do Departamento de Neurologia (Ann Romney Center for Neurologic Diseases) do Brigham and Women's Hospital, um dos hospitais-escola de Harvard, em Boston (EUA). Rezende investiga o papel do eixo imunológico-intestino-cérebro na modulação do comportamento, especialmente aqueles associados ao transtorno do espectro autista. Durante o período em que estará em Harvard, Filipe Jaeger participará dos projetos desenvolvidos no laboratório, conectado ao hospital, onde os pacientes são atendidos. Além disso, visitará diversos hospitais e serviços vinculados à universidade. Essa promove uma interação direta entre a estratégia de pesquisa de ponta e a prática clínica.





Reconhecido como um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, o Brigham and Women's Hospital (BWH) atende pacientes de todo o país e de mais de 120 nações, sendo amplamente conhecido por suas contribuições pioneiras em diversas áreas da medicina. Com mais de 1.200 médicos participantes em 150 especialidades diferentes, o hospital é uma referência mundial, especialmente como centro de ensino da Harvard Medical School. Ele tem sido um local de inovações científicas e descobertas médicas que transformam vidas globalmente. Mentes já trabalharam no BWH, como o médico norte-americano Joseph Murray, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 1990 e o primeiro transplante a realizar com sucesso um transplante de órgão em humanos. Inclusive, essa cirurgia foi realizada no próprio BWH, em 1954.





Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Filipe Jaeger é especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Mestre, Doutor e Pós-doutor pela UFMG. Autor dos quatro únicos best-sellers da Odontologia, é considerado um dos maiores expoentes do ensino médico-odontológico brasileiro. Com quase 40 mil seguidores no Instagram, ele compartilha os bastidores de sua rotina nas redes sociais. Além disso, suas páginas profissionais acumulam mais de 1 milhão de seguidores em múltiplas plataformas de comunicação.





Ele é fundador e CEO da Maxillofacialtips, um dos maiores portais de ensino odontológico do mundo, e sócio-fundador do Instituto de Treinamento em Cadáveres Frescos de Belo Horizonte (ITC-BH), referência em treinamentos anatômicos na Medicina. Recentemente, assumiu o cargo de CEO de toda a vertical do ITC Brasil, pertencente ao Grupo Kefraya, liderando os renomados empresários Dr. Mohamad Hussein Abou Wadi (sócio e CEO) e Chaim Zaher (presidente do grupo SEB). Filipe vem liderando, junto ao grupo, importantes projetos voltados para a Graduação e Pós-graduação médica e odontológica no Brasil e no exterior.