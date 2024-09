Juliana Herc esteve em Paris a convite da Givenchy para um jantar exclusivo. Recentemente, a marca revelou sua nova diretora criativa, Sarah Burton. Por essa razão, a Givenchy optou por não participar da Paris Fashion Week, planejando lançar sua primeira coleção apenas em março do próximo ano.

Juliana Herc é brasileira, nascida na Bahia e transita, principalmente, entre o eixo, Europa – Brasil. Com lifestyle diversificado, somado ao privilégio de poder participar dos principais eventos de moda e também do mundo artístico, ela irá levar você a uma bela jornada ao redor do globo.

Seu diferencial é seu jeito característico de somar beleza e elegância, mas de uma forma divertida e realista, deixando seu currículo tão marcante quanto sua personalidade.

Juliana Herc registrou recentemente os episódios iniciais do seu programa, intitulado “Tô aqui com Juliana Herc”. A produção tem conquistado o público brasileiro ao trazer importantes personalidades para entrevistas e, em breve, estará disponível em um canal aberto e internacional.