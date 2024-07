A canção faz parte do último álbum da artista, lançado durante o confinamento

Após a participação no reality “A Grande Conquista”, onde chegou até TOP 6, a cantora paraense Taty Pink grava clipe da música "Iludida" em SP, no bar Villa Taste Leopoldina.

O videoclipe vai contar com a participação do campeão do reality, Kaio Perroni, e os ex-conquisteiros Anahi Rodrighero, Hideo e Clevinho Santana. A produção será feita pela Love Funk.

A faixa foi lançada durante o confinamento e está presente álbum que também se chama "Iludida". Completam o projeto as regravações das músicas: “Olhos Castanhos”, “Queria Te Amar”, “Não Vai Embora”, “Eu Lembro”, “Eu Quero Só Você” e “Mala”.

Sobre o período pós-reality, Taty Pink comentou: "A experiência no reality foi incrível. Participar de 'A Grande Conquista' me proporcionou um crescimento pessoal e profissional enorme. Pude mostrar para o público a Taty além da música. Estou muito animada com os novos projetos que estão por vir. Gravar o clipe de 'Iludida' com a participação de amigos que fiz no programa foi muito bacana. Tenho certeza de que a galera vai adorar o resultado."

“Não vejo a hora de voltar aos palcos, que é o que eu mais amo fazer. Já tenho um show marcado em Manaus e estou bem animada, quero levar minha música para todo o Brasil.”, finaliza.

A cantora se tornou nacionalmente conhecida com o sucesso “Antes de Ir”, gravado em 2021, com participação do cantor Romeu. Atualmente, a faixa acumula mais de 215 milhões de visualizações no YouTube.