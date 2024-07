Marília Tavares apresenta nesta sexta, dia 26 de julho, o álbum “Maturidade Deluxe”. Este trabalho especial reúne um total de 20 músicas, incluindo quatro faixas inéditas com destaque para “Porque Choras bebê” e as canções dos três EPspreviamente lançados, oferecendo aos fãs uma experiência musical completa.



Gravado em março deste ano em Goiânia, “Maturidade Deluxe” é fruto do DVD que capturou o talento de Marília Tavares ao vivo. O título “Maturidade” reflete o crescimento pessoal e artístico da cantora, destacando a evolução de suas composições e a profundidade de suas interpretações.



As quatro músicas inéditas trazem novas histórias e emoções, mantendo a autenticidade e o estilo que Marília Tavares sempre imprimiu em seus trabalhos. As músicas dos três EPs já lançados complementam o álbum, proporcionando uma jornada musical rica e diversificada que promete encantar o público.



A roraimense, que aos 13 anos participou do “The Voice Kids”, afirma que este lançamento é um divisor de águas em sua carreira. “Estou extremamente feliz em apresentar ‘Maturidade Deluxe’ a todos vocês. Este álbum representa uma fase muito importante da minha carreira, marcada por crescimento e amadurecimento. Cada uma das 20 músicas tem um significado especial para mim, e espero que toquem o coração de todos.”



A gravação do DVD em Goiânia foi um evento marcante, capturando a energia e a emoção das apresentações ao vivo de Marília. O evento contou com um cenário espetacular e uma produção de alto nível, refletindo a essência e o talento da cantora. Marília teve participação ativa em todas as etapas de produção, desde a escolha do repertório até os detalhes do cenário e iluminação.



Marília Tavares é gerenciada pelo escritório musical Duettos, sob a liderança de Toninho Duettos. Reconhecido no meio musical, Toninho desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da carreira de Marília, contribuindo com sua vasta experiência e visão estratégica. Sua parceria com Marília tem sido crucial para seu crescimento artístico e sucesso contínuo no cenário sertanejo.







