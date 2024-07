A Dra Fabiana Pietro administra a clínica que leva seu nome, localizada em São Paulo, no bairro Jardim Anália Franco, há uma década. Recentemente, há aproximadamente dois anos, inaugurou a Villa Dermatto, em Sorocaba.



Além disso, durante esse mesmo intervalo de tempo, abriram uma nova filial em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi.



Fabiana Pietro, Médica Dermatologista, possui dupla formação, a primeira em farmácia e Bioquímica com ênfase em cosmetologia.

A segunda formação é em Medicina, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pós-graduação em Medicina Estética e Ortomolecular.



Conheça os principais tratamentos oferecidos pela clínica aos seus pacientes, que têm se destacado como referência no estado de São Paulo. Com mais de 20 procedimentos disponíveis, confira a seguir alguns deles. “Acne juvenil e da mulher adulta, bioestimulador de colágeno, transplante (FUE) e tratamentos para crescimento dos cabelos, equipamentos para celulite, coolsculpting, depilação a laser, emptiers (esvaziadores de gordura), estrias, fios de PDO, Harmonização corporal, glúteo glow, lazer 5D, laser ZYE, MDCODES, MMP, MORPHEU, remoção de tatuagem , ultrassom microfocado, entre outros.” Abaixo confira com detalhes alguns dos procedimentos.



COOLSCULPTING - equipamento para tratamento da gordura localizada e Harmonização corporal, elimina cerca de 20% das células de gordura de forma definitiva, a cada sessão, sem cortes ou cirurgia.



GLOBALTOX®:

Técnica patenteada e avançada de aplicação da toxina botulínica, que inclui o tratamento dos terços superiores e inferiores da face, pescoço e microtox nas pálpebras inferiores.

BIOLURÔNICO:

É um medicamento reconstrutor e regenerador, que hidrata profundamente a pele.

Ele é aplicado através de micro-doses superficiais, que proporcionam uma melhora intensa das rugas superficiais, poros, textura e viço da pele.Quando associado ao globaltox, potencializa os resultados de rejuvenescimento e embelezamento da face e do pescoço.



GLÚTEO GLOW®:

Técnica para embelezamento dos glúteos através da aplicação de ácido hialurônico, bioestimuladores de

colágeno e demais medicamentos que podem ser associados, proporcionando maior volume e firmeza.



Acne Juvenil e da Mulher Adulta:

Diagnóstico através de exames clínicos e laboratoriais, prescrição de dermocosméticos, limpeza e laser associados a tecnologias para melhoria da aparência e da qualidade da pele.



Bioestimulador de Colágeno:

Medicamento para indução da produção de

Colágeno que aumenta o efeito LYCRA da pele, proporcionando maior firmeza.



LASER 5D

Uma das mais avançadas tecnologias para rejuvenescimento facial, já que através de suas diferentes ponteiras, é capaz de tratar as diferentes camadas da pele, desde a mucosa oral até a superfície da pele, incluindo lábios e pálpebras. Ele também atua concomitantemente na flacidez, reorganizando o Colágeno de forma global e eficiente.



