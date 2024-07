A atriz, cantora e dubladora divide o comando do “CaveCast”, podcast de “A Caverna Encantada”, ao lado de Nicholas Torres

Laura Castro é a mais nova contratada do SBT para apresentar o “CaveCast”, podcast da TV ZYN, plataforma jovem da emissora. Ao lado de Nicholas Torres, ela trará convidados do elenco e abordará assuntos de “A Caverna Encantada”, nova produção do SBT. Laura chega para compor a bancada no lugar de Ana Zimerman.

Laura, 21 anos, é atriz, cantora e dubladora. Sua carreira artística ganhou destaque em 2013, quando se apresentou no Programa Raul Gil. Logo em seguida seguiu no teatro musical, passando pelo Estúdio Broadway e participando de espetáculos pelo Brasil. Reforçou seu talento nos espetáculos "Castelo Rá-Tim-Bum - O Musical” e "A Megera Domada".

Sucesso: SBT contrata Laura Castro como nova apresentadora; confira! - Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Em 2018, a cantora recebeu o convite para integrar a banda BFF Girls, ao lado de Bia Torres e Giu Nassa, essa última faz parte o elenco de “A Caverna Encantada”.

“É muito legal eu e a Giu estarmos envolvidas, de uma certa forma, no mesmo projeto. Foi 100% coincidência, porque a gente não sabia, não foi nada combinado, foi coisa da vida. Com certeza vamos nos encontrar nos bastidores do SBT e trazer conteúdos incríveis”, diz a nova apresentadora.

Além do teatro e da música, Laura Castro atuou em diversas séries e filmes. Como dubladora, deu voz a Rainha Charlotte no spin-off de “Bridgerton”; Mae e Osha da série “The Acolyte”, do universo de Star Wars. Mas alcançou os holofotes dublando Ariel, no live-action de “A Pequena Sereia”.

“Fiquei muito feliz pelo convite do SBT em me chamar para fazer parte dessa família, parte dessa história. O SBT teve realmente essa função importante na minha vida. Esse é meu primeiro trabalho como apresentadora, eu estou iniciando uma nova frente em minha carreira. Vai ser uma experiência desafiadora, mas também muito especial. Estou feliz em fazer parte disso, ainda mais com o Nicholas Torres, que é tão querido. Tenho certeza que vai ser uma jornada incrível”, declara Laura.

