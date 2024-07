Marcos Freitas, Fundador da empresa "Seja Ap", líder no mercado de consultoria empresarial no Brasil, com mais de 150 projetos ativos em todo o território nacional. Marcos é um empreendedor de destaque, autor de 4 livros e duas vezes listado como Best-Seller "Mais Vendido", começando sua trajetória profissional como auxiliar de estoque, carregando e descarregando caminhão. Ao assumir uma posição de liderança - aos 21 anos, foi de gerente a diretor executivo, posição na qual foi fundamental para o aumento significativo do faturamento da empresa, saltando de 50 mil reais para 500 milhões, sendo gestor de +700 funcionários.

Marcos Freitas é o criador de uma metodologia única de evolução empresarial e, a partir desse marco, consolidou-se como um empresário exemplar, tendo conquistado o título de autor best-seller, compartilhando seu conhecimento com empreendedores em todo o mundo.

Alcançou relevância nacional ao promover o crescimento de empresas em todas as regiões do Brasil, unificando todas as áreas de um negócio em uma única direção: A evolução!

“Ser Alta Performance é atingir todo seu potencial e poder desfrutar de tudo que suas habilidades possam proporcionar, inclusive aquelas que você ainda não conhece. Por isso, nossa sigla AP representa Alta Performance, um conceito que está no nosso DNA”. Marcos Freitas

“O Alta Performance nos Negócios é o treinamento obrigatório para todos os donos e donas de empresas que desejam evoluir suas empresas. Durante 3 dias você e seu sócio irão criar novos caminhos para evoluir e transformar o seu negócio em uma empresa de Alta Performance” Marcos Freitas

O Elite é o melhor programa de evolução empresarial do Brasil. Voltado para empresas que querem evoluir sua gestão, vendas, equipe e buscam a máxima profissionalização do seu negócio.