Gabb está trazendo inovações para a cena musical do Brasil, com a presença especial do fenômeno do Pagode, o cantor Ferrugem. Em breve serão lançados 3 singles e clipes, além de participações exclusivas com outros artistas do mercado musical.

O jovem artista alcançou mais de 505.716.400 milhões de visualizações no YouTube e 200 milhões de plays nas plataformas digitais. Ele vem sendo reconhecido nas redes sociais por fãs de todo o país. Após os projetos realizados com a Love Funk, entre outros artistas importantes da cena, Gabb se mostrou muito versátil, criando músicas que vão do Funk ao Trap, revelando-se um artista com grande potencial para o mercado atual.