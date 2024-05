A talentosa jovem atriz retorna aos palcos em um papel marcante, trazendo sua energia e carisma para uma nova versão do clássico musical.

Bia Brumatti estreia pela segunda vez o espetáculo musical "A Noviça Rebelde", que inicia hoje, 19 de abril, sua temporada no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro.

Nesta montagem, Bia Brumatti assume o papel de Louisa, uma das filhas da família Von Trapp. Em produções anteriores, ela deu vida a Brigitta. Este novo espetáculo marca o reencontro de Bia com Larissa Manoela em uma nova versão de "A Noviça Rebelde".

Com uma carreira já consolidada, especialmente no Teatro Musical, Bia Brumatti destaca-se não apenas por sua beleza, mas também por seu talento ímpar. Aos 16 anos, ela se mudou temporariamente para o Rio de Janeiro para se dedicar à sua carreira profissional, que está sempre repleta de novidades e aprendizados.

Além de suas conquistas nos palcos, Bia Brumatti ganhou destaque ao estrear na TV como Reduana na novela "Gênesis" e está prestes a participar da 10ª temporada da série "Reis", interpretando Ahat.

"A Noviça Rebelde" é um musical baseado no livro de memórias de Maria Augusta Trapp, conhecido pela sua adaptação cinematográfica, que chega ao Rio de Janeiro com direção de Charles Möeller e Claudio Botelho, incluindo versões das icônicas músicas assinadas por Botelho. Estreado na Broadway em 1959, o espetáculo ganhou oito prêmios Tony. Em 1965, sua versão cinematográfica recebeu cinco Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz para Julie Andrews.

Bia Brumatti brilha novamente em "A Noviça Rebelde", nos palcos no Rio de Janeiro

Na versão brasileira, Malu Rodrigues interpreta Maria, enquanto Pierre Baitelli assume o papel do Capitão Von Trapp. A história narra a trajetória da ex-noviça Maria, que se apaixona pelo viúvo Capitão Von Trapp enquanto cuida de seus sete filhos.

Bia Brumatti brilha novamente em "A Noviça Rebelde", nos palcos no Rio de Janeiro

O espetáculo estará em cartaz no Teatro Riachuelo de 19 de abril a 23 de junho, com sessões de quinta a domingo. Os ingressos, variando de R$ 19,50 a R$ 300,00, estão disponíveis no Sympla, acesse: https://bileto.sympla.com.br/event/89646?share_id=1-