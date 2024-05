Aos 47 anos, Marcus Lehman, influenciador digital e jornalista, se destaca nas redes sociais ao relatar a vida dos famosos no Brasil.

Com sua formação em jornalismo, Marcus compartilha notícias sobre o mundo dos famosos de maneira imparcial, diferenciando-se de outros perfis que frequentemente geram polêmicas envolvendo celebridades.

"Eu acredito no meu potencial empreendedor e na minha experiência como jornalista, o que me permite trazer muitas notícias interessantes para os leitores", diz ele.

Nos últimos quatro anos, Marcus conquistou muitos seguidores, incluindo várias celebridades. Entre postagens, viagens e degustações em restaurantes, ele continua a ganhar novos seguidores e inscritos diariamente, especialmente no Instagram, contando com a ajuda de Tiago Ghidotti, seu sócio, e de Renato Cipriano e Gabriel Leão.

Para o período de 2024/2025, Marcus promete trazer notícias sobre eventos, shows, rodeios e fofocas "construtivas" sobre celebridades em nível nacional.





Atualmente, Marcus Lehman está dedicado aos seus projetos, concentrando-se exclusivamente em suas redes sociais "comerciais", além das parcerias que sua marca no Instagram possui com o parque temático Hopi Hari, em Vinhedo, e com estabelecimentos alimentícios.

Para acompanhar mais sobre o jornalista Marcus Lehman, acesse instagram.com/marcus.llehman