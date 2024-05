A Vila Don Patto, complexo de entretenimento e lazer localizada em São Roque (SP), recebeu nesta quarta-feira (9), a visita de Rodrigo Faro. O apresentador da Rede Record escolheu o espaço para a realização de algumas gravações e, claro, não deixou de saborear as delícias da boa gastronomia servidas no local.



“Estão de parabéns e este é um lugar que eu indico a todos. Venham para Vila”, disse o apresentador que foi recebido pelo presidente do Grupo Vila Don Patto, Tulio Patto.



O apresentador comanda as tardes de domingo da Record, onde apresentador o programa “A Hora do Faro” e também o reality “Canta Comigo”.