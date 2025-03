Justiça de Paris manda Paper acatar a do Brasil

A sino-indonésia Paper Excellence parece viver em outro mundo para assuntos jurídicos. Saiu pela culatra o tiro que a empresa deu contra a Justiça brasileira. Os estrangeiros pediram para a Corte Internacional de Arbitragem, em Paris, para tirar a disputa pela Eldorado Brasil Celulose do Brasil, pelo controle da empresa, que trava contra a brasileira J&F. Alegavam precisar de uma “jurisdição neutra”, depois que a Justiça Federal, o TRF-4, o STF e o STJ mantiveram uma decisão que os impede de assumir a Eldorado por desrespeito à Lei de Terras. Com o pedido negado em Paris, a Paper Excellence seguirá tendo que litigar no Brasil, no Judiciário que ela acabou de atacar no exterior.



Que guerra??



Na reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, semana passada, discutiu-se o futuro daquele país no pós-guerra. Apesar da expectativa junto ao Corpo Diplomático, os embaixadores da Ucrânia no Brasil e do Brasil na Ucrânia... não compareceram. Nenhum governista ou representante do Itamaraty compareceu ao evento. A Ucrânia conta com forte apoio das embaixadas do Reino Unido, Espanha, Alemanha e França.



Vá com fé, Maria



Enquanto reserva as embaixadas do circuito Elizabeth Arden para os “amigos do Rei”, o Governo Lula da Silva III indica a diplomata Maria Clara de Abreu Rada para o cargo de embaixadora do Brasil na Sérvia. Ela é a diretora do Departamento de Tecnologia e Gestão da Informação do Itamaraty.



Força, Lustosa Leal



Muito distante do radar das prioridades está o Timor Leste, país de língua portuguesa que foi colônia da Indonésia. Em Díli será embaixador Ricardo José Lustosa Leal, atual ministro-conselheiro na Representação Permanente do Brasil junto aos Organismos Internacionais sediados em Londres.



Coisa de bilhões



O Governo enviou à Câmara dos Deputados os acordos de cooperação em Defesa firmados com Arábia Saudita e Jordânia, ambos assinados em 2024. Os dois passarão pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), que seria presidida por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), contudo o deputado declarou sua saída do Brasil para os Estados Unidos por motivos de perseguição política.



PT mais perto



Mais uma tacada pré-eleitoral de Eduardo Paes para o Governo em 2026. Afagou o PT local. O ex-ministro Edson Santos (PT-RJ) foi convidado pelo prefeito para assumir a subsecretaria da Igualdade Racial no Rio de Janeiro. O novo departamento é planejado por Edson e seus pares para o 1º semestre deste ano. “Vamos desenvolver ações e políticas que reduzam os impactos do racismo, que ainda é forte”, diz Edson.

ESPLANADEIRA



#MPD Engenharia é eleita a 3ª maior construtora do País no Ranking INTEC. #Bilheteria Express expande operação para Portugal com artistas brasileiros. #Hospital Geral do Grajaú-SP se torna o 1° estadual 100% digital da AL. #Feira Rio Artes acontece a partir de 9/4 no Expomag-RJ. #NICE e grupoGBI firmam parceria para assistentes virtuais inteligentes. #Serasa Experian: tentativas de fraude contra idosos cresceram 12% em 2024.

