Ministros do Governo estão pedindo audiências com o presidente Lula da Silva na tentativa de convencê-lo a visitar seus redutos eleitorais, e subir nos palanques de candidatos a prefeitos aliados. Lula tem evitado e não há confirmação ainda de qualquer agenda eleitoral. A ideia é levá-lo às capitais e encher o palanque de outros candidatos de cidades-pólo das coligações com o PT. Assim, os pretendentes aproveitam para tirar fotos que vão para os outdoors e “santinhos” digitais. É o caso do Piauí, terra do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias (PT). Seu adversário local, o senador Ciro Nogueira (PP), está bem posicionado com seus aliados nas quatro maiores cidades. Além da capital Teresina, em Parnaíba, Uruçuí e Picos.





O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), não escondia o sorriso enquanto acompanhava o julgamento do TSE sobre abuso de poder político, na terça à noite. Na casa de um aliado, no Lago Sul, Denarium disse que reorganizou as contas públicas, o que o credencia a continuar no cargo, e que o Estado é um dos melhores produtos do agro hoje. O ministro Jonatan de Jesus, do TCU, era um dos presentes à sala.





Xandão desconstruído

Os aliados de Jair Bolsonaro sabem que o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, não terá resultado, mas apostam que a pressão social pode reduzir e desqualificar o julgamento das chamadas milícias digitais. A Câmara já tem quase 100 assinaturas para protocolar um pedido. A ideia dos bolsonaristas é fazer Xandão “sangrar” com as revelações dos desmandos pela “Folha de S.Paulo”.





Cores da China-Brasil





A Embaixada da China no Brasil vai promover uma iluminação especial hoje em alguns monumentos Brasil adentro para comemorar os 50 anos das relações comerciais com nosso País. Os Teatros Amazonas (Manaus) e Castro Alves (Salvador), a Torre de TV de Brasília, os Arcos da Lapa do Rio de Janeiro, o Viaduto da Rodoviária em Londrina (PR) e a sede da Prefeitura de Jundiaí (SP) serão os agraciados.





A VoePass começou a cancelar rotas para algumas cidades, mas ainda mantém o slot, o ouro da aviação civil. Porto Seguro (BA), um dos principais destinos da companhia, já não terá mais voos, por ora. A Coluna apurou com agências que centenas de passageiros começaram a cancelar suas reservas, mesmo com prejuízos ao bolso, embora a companhia não informe isso ao público.





Gargalo marítimo





A Fundação Aleixo Belov e a Maritime Law Academy criaram em Salvador pós-graduação em direito marítimo e portuário para enfrentar a insegurança jurídica no comércio internacional. “Setores como pesca, turismo, petróleo têm potencial”, diz o coordenador do curso, Zilan Costa. Ucraniano criado no Brasil, Belov é reconhecido pela Marinha como o 1º navegador a completar uma circunavegação da Terra.





