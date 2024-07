Os governadores estão assustados com a postura do presidente Lula da Silva sobre temas que lhes são caros – e de responsabilidade constitucional. O Barba agora se meteu na segurança pública dos Estados. Para Lula, o Governo vai enfrentar “a recusa de muitos governadores”, porque, segundo ele, “muitos reclamam da segurança pública, mas não querem abrir mão do controle da Polícia Civil e da Polícia Militar”. “Nós não queremos ter ingerência”, disse Lula. “O que nós queremos saber é o seguinte: é necessário o Governo Federal participar?”, questionou em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador (BA), na terça-feira (2). Os comentários se espalharam como rastilho de pólvora entre gabinetes de palácios. Já o Gabinete Integrado de Segurança em Brasília, um conselho informal com representações da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, PM e Bombeiros, peritos, polícias penais, MPF está preocupado com essa proposta. Principalmente porque entre portas no Ministério da Justiça roda uma conversa de que serão o futuro FBI do Brasil...





Povo sofre e canta





O prefeito do pobre município de Colônia Leopoldina (IDH: 0,578), a 130 quilômetros de Maceió, Manuilson Andrade (MDB), quer encerrar seu 2º mandato com glórias – e provavelmente dar uma ajudinha ao indicado à sucessão. Ele vai gastar quase R$ 750 mil dos cofres em shows para comemorar os 120 anos da cidade. O grande destaque será Bell Marques dia 16 – que vai faturar meio milhão.





Dois de Centro





Em sua passagem por Belo Horizonte, Lula da Silva fez muitos elogios ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), aguçando curiosidade dos petistas sobre a possibilidade de apoiá-lo em 2026 ao Governo. Num desses eventos, o vice-governador, Prof. Mateus Simões (Novo), apoiado por Romeu Zema, estava presente. O cenário em BH se desenha para dois candidatos da centro-direita na disputa. Pacheco x Simões.





Tamanho do prejuízo





A produção agropecuária gaúcha, impactada pelas enchentes, representa 40% do PIB estadual. Estimativa da Emater aponta perda de fertilidade em 2,7 milhões (!!) de hectares. O relator da Comissão Temporária Externa para o Rio Grande do Sul, senador Hamilton Mourão (Rep), quer conhecer o planejamento da Embrapa para apoio à recuperação agrícola do Estado. Seu requerimento para audiência será votado hoje.





Longe de Kiev





É de esforço pessoal do deputado Alfredo Gaspar (União-AL) a tentativa de levar comitiva de deputados para a Ucrânia, para conhecer a realidade sem narrativas desencontradas das “razões” da guerra de cada lado. Mas sem sucesso. Ele apresentou requerimento para que a Câmara constituísse missão parlamentar, em 2023 e 2024, ambos aprovados na Comissão de Relações Exteriores. Ninguém se propôs a ir ainda.





Mercado fala





Quem entende de mercado, economia e acompanha de perto o dia-a-dia da Bolsa – aqui e lá fora – sabe que Lula da Silva está boquirroto nessa briga com o presidente do Banco Central, Campos Neto. O Governo está gastando bilhões sem poder, e isso causa desconfiança dos investidores, que retiram dinheiro do País, puxando a inflação e o dólar para cima. Falta o presidente apontar o dedo para si, e acordar, dizem empresários.







ESPLANADEIRA





#Americanas encerra sites e apps do Submarino e Shoptime e integra serviços à marca principal.

#ABSS lança Comitê Jurídico e de Relações Governamentais.

#Invillia anuncia 120 vagas de trabalho na área de tecnologia em modelo 100% remoto.

#Epharma lança plataforma online para doação de remédios por todo o Brasil.

#Anapetro pede à SEST afastamento de conselheiro da Petrobras por suspeita de conflito de interesse.

#Senador Veneziano consegue R$ 9,3 milhões para investimento em saúde em Campina Grande.