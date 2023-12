Rumo ao PL



Maior bancada da Câmara Federal, com 98 deputados, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter mais quatro parlamentares filiados nos próximos dias. O partido se transformou em ponto de fuga para deputados e senadores insatisfeitos com legendas que se aproximaram do Governo, como o Republicanos e o PP. Durante a cerimônia de filiação do deputado tenente-coronel Zucco (ex-Republicanos), em Brasília, a Coluna apurou que quatro parlamentares de outras siglas estiveram presentes. Já estão avançadas as conversas para a filiação do senador Cleitinho (Republicanos-MG). Os deputados Evair Vieira de Mello (PP-ES), Mauricio Marcon (Podemos-RS) e Messias Donato (Republicanos-ES) também podem tomar o mesmo rumo.



Equívoco supremo



O presidente da Agência Reguladora de Serviços de SP, Manoel da Costa, e o especialista ambiental Walter Plácido, da Lavoro Solutions, advertiram, em Portugal, que o STF confundiu lixões espalhados pelo País (três mil) com os aterros sanitários (500) ao decretar o fim dos dois no Brasil. Informaram que o tribunal está analisando embargo da decisão em votação virtual. Esperam que o equívoco seja resolvido.



Greve branca



Entidades que representam servidores da PF reiteram, em nota, o “repúdio” ao descaso do Governo com a valorização da instituição. Reclamam que o Ministério da Gestão mais uma vez paralisou a negociação. “Diante do cenário, somos obrigados a darmos início a uma espécie de greve branca, muito provavelmente já na próxima semana”, afirma à reportagem Tania Prado, presidente de Federação Nacional dos Delegados da PF.



Fé na vida



Há três meses no cargo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está tão otimista com o desenvolvimento da infraestrutura nos próximos três anos, que recorreu ao verso de uma música do saudoso Gonzaguinha na abertura de um evento com os maiores empresários do setor, em Brasília: “Fé na vida, fé no homem, fé no que virá”. No encontro, ele anunciou a criação da Secretaria Nacional de Hidrovias, em janeiro de 2024.



Porta de entrada



O Rio de Janeiro foi escolhido como cidade-sede do 1° escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) na região das Américas e Caribe. A inauguração ocorreu ontem, na sede da Fecomércio-RJ. Uma das grandes “portas de entrada do Brasil” no mundo, pelo Aeroporto do Galeão, o Rio ultrapassará a marca de 1 milhão de viajantes internacionais neste ano.



“Jura” solto



A Comissão de Segurança da Câmara aprovou moção de repúdio à juíza Priscila Palmeiro que permitiu que o chefe de organização criminosa, “Jura”, condenado a mais de 70 anos deixasse a prisão. Para o deputado Sargento Portugal (Podemos-RJ), membro do colegiado, a decisão contrasta com o sentimento da população que clama por Justiça: "A soltura de um criminoso desse porte é um tapa na cara da sociedade”.



ESPLANADEIRA



# iFood Benefícios tem 3 milhões de restaurantes que aceitam seu Vale-Refeição após arranjo aberto de pagamentos.

# Ranking GPTW: Hydro está entre as cinco melhores empresas para se trabalhar na Região Norte.

# TAESA e Programa Craques da Rocinha oferecem dia 16 bolsa esportiva e sessão de cinema especial para jovens “craques”.

# Grupo HEINEKEN e so+ma recebem mais de 477 toneladas de vidro para reciclagem em 2023.

# Conselho Superior da Magistratura do TJSP proíbe renúncia de herança em pacto antenupcial.

# Câmara dos Deputados aprova projeto que proíbe uso de linguagem neutra em eventos públicos.