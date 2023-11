O presidente do PSD de Minas, deputado estadual Cássio Soares, evita alimentar o conflito aberto por Marcelo Aro (PP), secretário de estado da Casa Civil, com Alexandre Silveira (PSD), ministro das Minas Energia. Aro fez críticas frontais ao ministro, em entrevista ao Estado de Minas. “Não temos de entrar em bate-boca público agora”, disse Cássio Soares. “O estado passa por dificuldade imensa. É preciso sentar à mesa para discutir”, afirma.

Ao centro da artilharia cruzada entre as bases de governo estadual e federal, Cássio Soares afirma: “O ministro Alexandre Silveira defende o que todos queremos, a saída ideal para o estado sem penalizar servidores. Mas existem limitações”, diz. E acrescenta, em gesto de apoio aos expoentes do PSD mineiro, em Brasília, que cobram uma voz de defesa na Assembleia. “Não há saída fácil para Minas. E quem tem poder e acesso junto ao governo federal é Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco, por isso temos falado para sentarmos à mesa e buscar alternativa”, afirma.

Briga ruim



Aos interlocutores mais próximos, o prefeito Fuad Noman (PSD) sinaliza desejar distância do confronto político entre Alexandre Silveira e Marcelo Aro. Ministro de seu próprio partido, Silveira é um dos canais de interlocução da gestão de Fuad Noman com o governo federal. Já Aro – que causa incômodo ao PSD de Brasília pela presença na gestão de Fuad Noman –, tem aliados em quatro secretarias chave da PBH e, com bancada de nove vereadores, dá maioria ao prefeito no legislativo.

No STJ



A posse de Afrânio Vilela, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STF), será no próximo 22. Uma comitiva de magistrados mineiros se prepara para acompanhar a solenidade, em Brasília.