saldo-positivo

Giovanna Penido está toda feliz e orgulhosa com a sua atuação no Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais (Consec-MG). Ao fazer um balanço dos cinco anos como conselheira, a produtora cultural, curadora de eventos de moda e consultora em marketing comemora os esforços para impulsionar o reconhecimento da moda como expressão cultural, fomentar políticas públicas inovadoras e abrir caminhos para acessar recursos antes inacessíveis. Somente em 2024, foram mais de R$ 20 milhões. Entre as conquistas, ela destaca a tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) do projeto de lei para instituir o Dia da Moda Mineira e a mobilização para resgatar a vocação têxtil do estado através do reconhecimento do “pano de Minas” como Patrimônio Imaterial. E, o mais importante, a mobilização do setor para que todos caminhem juntos, numa construção coletiva.

Mudança de casa

Depois de mais de três décadas na Caos, o estilista Eduardo Suppes integra agora a equipe criativa da Kohde, da qual também fazem parte Paola e Bruna Murta. A nova coleção da marca chega ao mercado no dia 10, com um coquetel de apresentação para consultores de moda e lojistas.

Livre e leve

Alexandre Franco convidando para conhecer a nova cápsula de panneaux da Candê com as estampas exclusivas que fizeram a fama da marca. A inspiração vem de momentos de férias, relaxamento, diversão e sossego. Em breve, o estilista lança a coleção de vestidos longos, carro-chefe de vendas, cuja atração também são os prints assinados por ele.

História

em livro A vida de Wilma Saldanha, que foi uma das pioneiras da moda belo-horizontina com a Malharia Penélope e depois como sócia de Terezinha Santos na Patachou, além de ter sido a fundadora da Plural, será contada em livro. A publicação tem a chancela da família da matriarca e está sendo escrita por Vitória Dias.

Novidades no varejo

Adriana Vidal reúne uma turma de convidados no hotel Fasano para contar as novidades da NFR’25 Retail’s, a maior feira voltada ao varejo do mundo, realizada em Nova York. O encontro será na próxima sexta-feira, dia 7, das 9h às 12h. À frente da Flourish Desenvolvimento Humano, a consultora e palestrante tem acompanhado o evento ao longo dos anos e participado de várias imersões em empresas de ponta durante o seu período de realização.

Pós em luxo

O interesse pelo mercado de alto luxo cresce cada vez mais. Tanto é que a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) está levando sua pós-graduação em Luxo Contemporâneo, em parceria com a revista Vogue, para Porto Alegre e Rio de Janeiro, no modelo híbrido. O curso foi desenhado pensando na preparação de empresários, empreendedores e gestores para os desafios dos negócios no setor. Há ruídos de que Belo Horizonte vai entrar no circuito da escola.

País dos impunes

Cena 1: quem viaja costumeiramente para outros estados de ônibus tem assinalado o aumento de furtos de objetos dos passageiros mais distraídos. Qualquer descuido pode ser fatal. Cena 2: supermercado de peso na cidade teve que desativar caixas de cobrança automática porque malandros enganavam o visor e levavam até 10 itens pagando apenas um. Tiveram que colocar um “instrutor de vigilância” e triplicar os equipamentos para controlar a saída.

Cortes na equipe

O último desfile haute couture da Chanel, na Semana de Moda de Paris 2025, foi amplamente festejado, como sempre. Porém, a marca, uma das mais desejadas do mundo, também sofre com as incertezas e, ainda neste mês, anunciou a redução de 70 postos de trabalho nos Estados Unidos devido ao ambiente econômico complicado.

100% linho

Os estilistas mineiros Patricia Bonaldi e Luiz Claudio Silva (foto) se reuniram para lançar a Apat03, linha que transita entre o universo da Apartamento 03, de Luiz Claudio, e da PatBo, de Patricia. A coleção tem 13 peças feitas em 100% linho inspiradas no conceito de uma praia barroca e apresenta bordados manuais, estampas artesanais e modelagens amplas. Já está nos sites das marcas e lojas da PatBo.

Moda no cinema

As marcas ligadas à moda têm investido no cinema como estratégia de marketing conceitual, além da possibilidade de chegar mais próximo ao público interessado em arte. Caso da Saint Laurent Productions – braço da Saint Laurent – com Anthony Vaccarelo à frente, que coproduziu o filme “Emília Perez”, dirigido por Jacques Audiard, e com 13 indicações ao Oscar.

Por aí...

Enquanto a sua marca fashion continua com o sucesso de sempre, agora nas mãos da filha Cristina, a empresária Regina Salomão atende aos apelos de seu dinamismo e inicia novos empreendimentos. Junto com a filha caçula, a arquiteta Flávia Salomão, leva adiante projetos imobiliários na região da represa de Furnas – construindo residências de verão de alto padrão.

Os 50 anos de tombamento do Palácio da Liberdade como monumento histórico foi comemorado com visitas e palestras em seus salões. Foi o primeiro tombamento realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) de MG, em janeiro de 1975, no governo de Rondon Pacheco. O assunto foi abordado pelo expert Adalberto Mateus, recentemente nomeado gerente de documentação e informação do órgão.

Carol e Gustavo Rabello estão em Paris, onde fizeram o lançamento oficial da coleção Croco, da marca Iorane. Tudo no clima fashion da cidade, com colagem de affiches nas ruas e recepção em alto nível para ver as peças exclusivas feitas com esse material. Um sucesso.

No sobe e desce da bolsa de estilistas mineiros, os talentos da nova geração Aislan Batista e João Lisboa estão conquistando valorização máxima. De fato, os guapos têm mostrado alto teor de criatividade em suas apresentações. Brilharam nos desfiles da A.CRIEM – Associação dos Criadores e Estilistas de Moda de MG.

Um sonho o desfile de Giorgio Armani na alta-costura de Paris (Armani Privé), mostrando roupas bordadas em pedras preciosas. Com seus 90 anos, o estilista fez um balanço de sua carreira brilhante – e renegou o excesso do trabalho, dizendo que seria melhor ter ficado mais em casa com um amante ou um gatinho de

estimação. Ótimo!

Mais de moda: com o vai e vem na couture francesa (quase) repetitiva ou nostálgica, as atenções da semana de moda foram divididas com o décor das passarelas. Destaque para os quilométricos painéis bordados (obra da artista indiana Rithika Merchant) na Dior e as rampas formando o duplo C (logo da marca) no cenário da Chanel. Nesse caso, lembrando muito os conhecidos acessos das obras de Niemeyer.

Enquanto o mundo se espanta com a velocidade chinesa na corrida da inteligência artificial, os brasileiros chegam ao país oriental de forma mais, digamos, confortável. Poucos sabem, mas um dos itens de nossa exportação são penas de galinhas. Isso mesmo: as “plumagens galináceas” são usadas em travesseiros e para adornar os dragões mitológicos da tradição oriental em suas festas.