O programa de responsabilidade dos Diários Associados Minas recebe suas embaixadoras para um almoço no restaurante Vasto, do grupo Coco Bambu, na última terça-feira. O encontro foi para agradecer toda a ajuda que tem recebido e para apresentar as novas participantes, que aceitaram o convite para participar da ação social mais antiga do país de uma empresa privada. Há 61 anos, a Jornada Solidária investe na primeira infância, beneficiando instituições que trabalham com crianças . Desde 2005, faz reformas patrimoniais e equipa creches comunitárias. Neste almoço, foi lançado o próximo evento de arrecadação de recursos, a 21ª Noite de Prêmios, o amado bingo beneficente da Jornada, que será no dia 5 de novembro, terça-feira, às 20h, no Salão de Festas do Minas Tênis Clube II, na Avenida dos Bandeirantes, Mangabeiras. Confira as presenças nas fotos de Jair Amaral/EM/D.A Press.

Por aí...

A Jornada Solidária Diários Associados e mais dezenas de marcas bacanas estarão hoje, das 10h às 17h, na primeira edição do Mercado Cento e Quatro, feira que oferece o melhor da moda, beleza, gastronomia, bem-estar e sustentabilidade, com um setor que reúne os melhores brechós da cidade. A Jornada estará com roupas novas e de coleções passadas, de várias marcas, com preços para lá de especiais. Local: Espaço CentoeQuatro, Praça Rui Barbosa, 104, Centro.

O Palácio das Mangabeiras foi cenário para o anúncio de várias ações do governo estadual em prol da moda mineira, algumas já em exibição nesse outubro fashion. É o caso da Semana de Moda e Cultura do Circuito Liberdade, com exposições na Casa Fiat, Biblioteca Pública, Arquivo Público, cine-fashion no Palácio das Artes, além do CIMEC (um congresso de economia criativa) e muito mais.

Outra novidade são as novas capacitações pelo Trajeto Moda, projeto bacana e inclusivo. O turismo fashion também terá incentivo. O secretário da cultura, Leônidas Oliveira, comandou o encontro, lembrando que tudo isso visa fortalecer a cadeia produtiva do setor. Também falou o presidente da A.CRIEM, Antonio Diniz.

Lilian Furman promove mais uma edição do seu jantar, nesta quinta-feira, 24, às 20h30, na cantina Província de Salerno. Menu degustação assinado pelo chef Bruno Peluso. Reservas (31) 99956-0708.

A criativa Mary Figueiredo Arantes assume a cadeira da Moda no Conselho Estadual de Política Cultural após eleição plena em merecido reconhecimento do seu trabalho no setor. Posse e planos na mesa nos dias 22 e 23. Como se diz, a pessoa certa no lugar certo.

O governo português propôs nova Lei da Mídia para regulamentar as redes sociais e apoiar os jornais impressos com verbas expressivas. A Suíça já havia feito isso e até aumentou o valor da verba em 2024. Antes que a turma do contra chame isso de “bolsa imprensa”, vai o aviso: é uma tendência mundial em nome da preservação da democracia. Amém!

As doceiras artesanais mineiras estão em polvorosa, porque algumas boleiras receberam cobrança de multa por usarem logo de clube grande de futebol na decoração da guloseima. O uso, inocente e não-industrial, era apenas para agradar a aniversariante torcedora. Pagou mais do que ganhou. Esse é apenas um dos “subprodutos” do raciocínio SAF – só lucro.

A Prada vai para o espaço. Há algum tempo a marca italiana anunciou que desenharia o traje para a Nasa, que tem missão de retorno à Lua. Agora detalhou: só o visual, pois o “recheio” exige alta tecnologia desenvolvida por físicos, engenheiros e técnicos de primeira linha.