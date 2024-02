Além das centenas de blocos que sairão pelas ruas de BH, vários restaurantes e bares programaram festas na folia de Momo, em eventos fechados, para quem quer o agito, mas com conforto e segurança. O Porcão vai realizar novamente sua folia. Na sexta, dia 9 de fevereiro, tem Asa de Banana; no sábado, dia 10, é a vez do Beiço do Wando e Funk You; no domingo, 11 , Quem é Essa ai Papai?

E, nos intervalos, o Dj Biffaum

comanda a pista.

O Porks vai funcionar durante o carnaval, mas com uma proposta diferente. Durante a passagem dos bloquinhos, a casa será um oásis de conforto para seus clientes. De sexta a terça, as três unidades terão 15 bandas com mais de 40 horas de música, sempre sem cobrança de entrada ou couvert. Como todas as unidades são próximas a locais onde blocos desfilarão durante o carnaval (Savassi, Praça Tiradentes e Bairro Castelo), a casa criou uma estrutura para receber os foliões que querem fazer uma refeição, tomar uma água ou retocar a maquiagem. A casa terá flash maquiagem, com profissionais aplicando glitter e guache e quick massagem.

A Cervejaria Saruê inaugura nova casa de cultura com o projeto “O Carnaval do Sambista”. Serão mais de 24 apresentações de sambistas, em seis dias intensos, com mais de 60 horas de samba, acompanhados por banda de instrumentistas do Saruê, dirigida pelo sambista Gabriel Goulart, o Bidú. O evento será de 9 a 14, a partir das 12h, no Bairro Funcionários.

Moda funcional

A Feira A+A é um evento histórico e global sobre segurança do trabalho, que reúne milhares de expositores e visitantes. Entre eles, estavam Rodrigo e Tereza Santos, do TS Studio, que buscam criar projetos de uniformes que aliem tecnologia, design, conforto e personalização. Eles se inspiram nas novidades da feira para expandir sua visão e expressar os valores das marcas e dos colaboradores.

marcas e dos colaboradores.

Visita ilustre

A Skema Business School recebeu, no campus de Belo Horizonte, o embaixador da França no Brasil, Emanuel Lenain, e o cônsul-geral da França no Rio de Janeiro, Gérard Maréchal. Ele veio para fazer uma palestra para os alunos do Master of Science. No encontro, o embaixador compartilhou sua visão sobre assuntos como geopolítica, diplomacia e sustentabilidade, em especial sobre a importância da colaboração internacional para a preservação da Amazônia, uma prática que a universidade internacional valoriza e estimula. Dentro da programação, a escola deu boas-vindas aos 333 estudantes de 14 diferentes nacionalidades que, por meio do programa de mobilidade da instituição, têm a oportunidade de cursar parte da graduação ou especialização em um dos oito campus da universidade no mundo.

ou especialização em um dos

oito campus da universidade no mundo.

DIREITOS POLÊMICOS

O quiproquó gerado pelas exigências de familiares de artistas falecidos em relação aos seus direitos autorais (como a de Graciliano Ramos questionando o domínio público liberado para obras) parece que vai chegar a outras áreas. Consta que a família de Niemeyer está de olho em quem usa as famosas curvas do arquiteto em suas criações atuais. Uma dor de cabeça, principalmente, para muitos artistas plásticos mineiros, que têm na obra da Pampulha uma de suas mais recorrentes fontes de inspiração. Um direito para alguns, uma perda para a própria identidade da capital.

por aí...

O galerista mineiro radicado em Paris, Ricardo Fernandes, agita sua galeria na capital francesa em ano de Olimpíadas, com mostras especiais e vários eventos artísticos. No ano passado, um dos pontos altos da sua agenda foi a expô de Antônio Sérgio Amaral, com pinturas de temática afro-brasileira. O artista plástico é mineiro é um dos grandes pesquisadores da diáspora africana.

É um sucesso a expô que a galeria Brizola – Escritório de Arte promove em seu espaço no Vila da Serra, que termina dia 29. A mostra reúne pinturas, esculturas, bordados e fotografias de artistas tais como Israel Kislansky, Julio Alves, Michelle Mulls, o arquiteto João Diniz e Leo Brizola. O nome da coletiva é “A Percepção é a Realidade”.

O dinâmico Luiz Eugênio Torres não brinca em serviço. Um dos mais tradicionais empresários da área de restaurantes em BH, ele vai multiplicar os endereços do festejado Genaro. Além das unidades da Savassi e Santo Agostinho (onde foi o Favorita), mais duas outras serão abertas, brevemente. Junto com ele nesse trabalho, a esposa Priscila.

A notícia fashion da semana foi o anúncio da iminente fusão da Arezzo com o Grupo Soma, com direito a nota oficial sobre a intenção dessa união. Falta o Cade aprovar. Os valores de negócios das duas chegam a R$12 bilhões e geram 22 mil empregos, resultando no maior grupo do setor, no país. A moda brasileira tece e aparece.

Uma estimativa sobre perspectivas do carnaval deste ano mostrou que o faturamento da folia em BH seria próximo ao do Rio, ambas em torno de 5 bilhões de reais. Embora fosse um indício do crescimento da folia por aqui, ficou a sensação de que os números não batiam, pois colocaram São Paulo faturando R$ 16 bilhões e Salvador em classificação baixa.

Para decepção dos seus fãs, a premiada carnavalesca carioca Rosa Magalhães trocou os adereços pelas agulhas. Não fez trabalho algum para o desfile das escolas de samba 2024. Em compensação, montou coleção com a estilista Alessa Midani com temas de carnavais passados criados por ela. É uma maneira indireta de estar entre frous-frous, paetês e croquis ligados ao assunto.

Quem vem de São Paulo comenta que chega a ser surpreendente a dinâmica da peça sobre a vida de Tarsila do Amaral, protagonizada pela atriz Cláudia Raia. Figurino, músicas, cenário bem-feitos e até cena de nudez da moça. Alguns criticam um pouco a caracterização da atriz, mas a grande maioria não mede palavras para elogiar a beleza do musical e da atuação de Cláudia.