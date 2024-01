Nos últimos anos, o mercado de procedimentos estéticos registrou um aumento extremamente significativo no número de pacientes que buscaram intervenções. De acordo com o relatório “Facial Injectables Market – Growth, Trends and Forecast” (2019 – 2024), nos últimos 15 anos, o número de pessoas que realizaram procedimentos com preenchedores de ácido hialurônico aumentou 312%. Já o número de pessoas que realizaram aplicação de toxina botulínica aumentou incríveis 809%. Os avanços tecnológicos, a maior preocupação com o autocuidado e os preços cada vez mais atrativos são fatores que contribuem para o aumento na busca dos pacientes por opções para a melhora da aparência. Apesar da popularização dos procedimentos, é importante salientar que toda e qualquer intervenção estética, seja ela cirúrgica ou realizada em consultório, está suscetível a ocorrência de complicações. Falando de procedimentos estéticos faciais pouco invasivos, as possíveis intercorrências são geralmente de fácil resolução, não causando danos a longo prazo ao paciente.

Uma triste perda



Pouca gente ficou sabendo, mas a sociedade mineira perdeu uma grande mulher. Morreu no Rio, no último fim de semana, a querida Maria Leonor Gonçalves de Oliveira, viúva do político José Aparecido de Oliveira. Mulher fina, educada, era formada em direito, foi uma companheira sempre presente com o marido, acompanhando-o na Embaixada Brasileira em Portugal, quando ele foi embaixador e como primeira-dama de Brasília, quando ele foi governador. As amigas ficaram abaladas com seu falecimento. Do Rio, onde morava com os filhos Maria Cecilia e José Fernando, ela foi levada para Conceição do Mato Dentro, onde seu filho é prefeito e é a sede da família.

Filó balzaquiana



A querida personagem Filó, criada pela atriz mineira Gorete Milagres, que, por causa do sucesso, mudou-se há décadas para São Paulo, está completando 30 anos e o aniversário será comemorado hoje, em uma apresentação especial, às 17h, no Sesc Paladium. A simpática mineirinha também se apresentará nos dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro. Como ela mesma diz, é um stand up senta up. Como está na Campanha de Popularização do Teatro, os ingressos estão a preço popular no Pátio Savassi e no Shopping Cidade.

Almoço com novidades



Alessandra Valente Mattar, Fátima Couto e Junia Lara almoçaram semana passada no Nino, colocando a conversa em dia. Alessandra contou que, a partir de fevereiro, começa a fazer palestras de psicologia positiva, tema pelo qual se apaixonou. Inclusive, foi convidada pelo governador para dar a palestra para as detentas das penitenciárias do entorno de BH.

Casamento prestigiado



Casaram-se na última sexta-feira Marina e Rodrigo. Ela é filha de João Jaques Vianna Vaz e Ana Paula Balsamão Vaz e ele de Marco Antônio B. de Oliveira Jr e Anna Luiza Santos de Oliveira. A benção aos noivos e o animado jantar que rolou pela noite, com música ao vivo e muitos convidados, foram no Conde, restaurante e casa de festas na Rua Conde de Linhares.

FAVELA



A decisão do IBGE de resgatar, sem culpas, a palavra favela para definir os bolsões urbanos de pobreza é sinal de que as coisas começam a se tornar mais racionais e menos emocionais. Incluída na lista de palavras indizíveis pelo politicamente correto, deve puxar outras que definem melhor as coisas e não apenas camuflam com eufemismo o que está na cara de todo mundo. No caso das favelas, a maioria dos moradores apoiou esse resgate. Pelo menos, foi o que passaram nas suas entrevistas.

por aí...

O clima carnavalesco de BH ficará mais quente com os trinados de Aline Calixto se espalhando em vários eventos. Começa no Festival de Verão no Vale do Sereno (dia 3), segue para o Minas II, entra no Palácio das Artes (dias 7 e 8), vai no bar Montê (dia 9) e desfila seu bloco (dia 10), saindo da sorveteria São Domingos. O tema é o brilho dos anos 1980. Dia 18, fecha tudo com o pós-carnavalesco bloco Filhas da Clara (Nunes). Haja fôlego.

A agenda de salões de negócios fashion da cidade começa a ser definida para o próximo trimestre. A saber: entre os dias 11 e 15 de março, acontece o BH-à-Porter, com o inverno 2024 para o atacado, nos showrooms. Até agora, mais de 50 confecções já garantiram presença, e esse número pode aumentar.

O Minas Trend marcou para os dias 16 a 18 de abril mais uma edição, no Minascentro. Desta vez, vai priorizar os lançamentos infantojuvenis. O desfile-prévia do assunto, em outubro, indicou adesão geral à proposta. No mais, continuarão ali os estandes dos sapatos, bolsas e acessórios.

Com dois meses na cidade, o restaurante Nino (em Lourdes) registra filas na porta e reservas de mesa disputadíssimas. O ponto-chave é a comida e uma carta de vinhos honestos. Embora tenha filiais em São Paulo, Rio e Brasília, o treinamento do pessoal da unidade de Goiânia (a ser inaugurada) está sendo realizado aqui. Um teste e tanto.

O modo de fazer do queijo artesanal mineiro está cada vez mais perto de se transformar em Patrimônio Imaterial da Humanidade. O otimismo ocorre em razão das ações promocionais que a turma que levou a proposta para o encontro mundial da Unesco, no Marrocos, no ano passado,

está fazendo pela Europa. Definição do assunto, só em dezembro.

Depois de alguns anos com filmes fraquíssimos, o Oscar 2024 ganhou indicações com nível bem melhor,

tanto nas obras quanto nos atores. As muitas indicações para os filmes “Oppenheimer”, “Assassinos da Lua das Flores”, “Maestro” e a quase indiferença para “Barbie” sinalizam um esforço para o resgate do bom cinema hollywoodiano. Opinião dos críticos. Premiação no dia 10 de março.

O grave incidente com o avião da Azul que saiu de Natal em direção a Confins, com longa descida repentina, barulho ensurdecedor dentro da aeronave e retorno inesperado ao aeroporto de origem, precisa ser investigado, esclarecido e divulgado. Entre os vários episódios aéreos registrados no

país, quase diariamente, esse foi o de maior repercussão.