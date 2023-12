Recebi de Portugal um recado do meu grande amigo Renato Nogueira, que faço questão de passar para meus leitores:

“Boa tarde!

Há quanto tempo não nos falamos e mais ainda não nos vemos! Sinto muita saudade de você, dileta amiga! Fato é que não vou ao Brasil há mais de quatro anos e você ainda não atendeu nosso convite para retornar a este país que você tanto ama e passar uma temporada conosco? Continuamos aguardando sua honrosa visita. Teremos imensa alegria em recebê-la! Acabo de publicar dois livros no Brasil: "Travessia" e "Preces e Poemas Cristãos". Os livros foram enviados pelo parque gráfico de São Paulo para a editora mineira a qual os entregou na residência de uma amiga, cliente e conterrânea, que é escritora, Stael Gontijo. Não sei se você a conhece, mas ela certamente a conhece. Pedi à Stael para entrar em contato consigo para lhe entregar um volume de cada livro. Infelizmente, só poderei autografá-los com dedicatória quando aí for. Em breve os livros estarão disponíveis na Amazon, tanto no formato impresso quanto eletrônico (e-Book). Sirvo-me desta oportunidade para lhe desejar um Natal muito feliz, assim como um Novo Ano ricamente abençoado!

Um grande e terno abraço,

Renato”

Estou ainda esperando os livros.

Concerto para não perder



Hélio Garcia foi um grande governador, que não perdia fatos para se relacionar com os eleitores. Quando estava no auge, com temporada em Nova York , o cantor italiano Luciano Pavarotti foi convidado por Hélio para jantar no Palácio da liberdade e, depois, dar um concerto para convidados e também aberto a público pagante. Recebi os convites na maior alegria. A notícia triste chegou poucos dias antes. A programação toda estava cancelada, Pavarotti seguiu direto dos Estados Unidos para a Itália para tratar de um câncer na garganta , do qual morreu logo depois. A cidade recebe agora outro cantor italiano para um concerto. Só que o Palácio da Liberdade não fez convites. Quem quiser ouvir Andréa Bocelli no próximo ano, em 17 de maio, tem que comprar ingresso para o concerto, que será no Mineirão. E custa 250 reais.

RABANADA



Em semana natalina, o assunto das rodas foram as receitas para a ceia de hoje à noite. Mas, interessante mesmo, é o resgate da rabanada como quitute de Noel prestigiado – e atualizada. Para começar, pode ser feita na air fryer – bem mais saudável. E mais: agora são também mergulhadas no chocolate quente pela metade (ficam lindas) ou cobertas com geleia de frutas vermelhas ou granulados coloridos . Enquanto os brasileiros adoram essas novidades, os portugueses (que trouxeram a guloseima para cá) tremem só de pensar nesses, digamos, avanços.

Aniversariantes especiais



Fazer aniversário no dia no Natal pode não ser muito bom em termos de comemoração e presentes, mas não deixa de ser especial nascer no dia em que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. E a lista não é pequena. Entre os aniversariantes de amanhã, estão a arquiteta e designer de interiores Lais Albergaria, a psicóloga Vanessa Torres de Oliveira, as professoras Maria Lúcia Soares e Rosângela Lins, Terezinha Vargas Pena, Natália Pessoa, Maria José Souza Carmo e a jornalista e radialista Edilene Lopes.

Réveillon pettit comitê



Silvana Machado decidiu abrir sua cobertura no Santa Lúcia para uma festa de virada do ano para amigos próximos e familiares. Cozinheira de mão cheia, ela mesma fará toda a ceia, que terá, entre os pratos tradicionais, um festival de suas deliciosas massas Buon Appetito.

Por ai...

Com parte da diretoria renovada, o Sindivest-MG realizou sua posse durante movimentada reunião na Fiemg. Na ocasião, o presidente Rogério Vasconcellos fez um balanço da sua gestão e anunciou planos para o próximo período. Nas contas do que foi feito, o significativo (e realista) ajuste no mix de marcas de vestuário na Minas Trend.

O empresário Luciano Araújo lançou o livro ‘Muito além de um sonho’, mostrando a trajetória da sua Provest Uniformes (instalada em Ipatinga) e o desafio de conciliar as responsabilidades administrativas, familiares e sociais. Segundo ele, algo possível com determinação e fé em Deus. Apresentação de Zarinha Martins e prefácio do Vitor Viggiano Araújo. A renda das vendas irá para uma instituição filantrópica.

Os salões de negócios de moda na cidade já se movimentam para o próximo ano. O primeiro a anunciar sua data foi o Salão BH-à-Porter, marcado para os dias 11 a 15 de março. Embora o formato seja o mesmo (cada grife em seu showroom), algumas inovações serão introduzidas no assunto. Promoção da Coopermoda e suporte executivo da Convert Mídia.

O pós-Natal de Mariangela Chiari seguirá festivo, marcando as comemorações do seu aniversário, na terça-feira, ao lado do marido, João Alberto Pratini de Morais, e família. Sempre atuante, nessa semana fotografou a neta Gabriela e a filha Julia + um grupo de mamães e filhotas, e recebeu o filho, Marcelo,

que mora em São Paulo.

Beth Curi segue para Cabo Frio com o marido, Edmond, para curtas férias de fim de ano, retomando um hábito iniciado com o pai, o saudoso desembargador José Norberto Vaz de Mello, e sua esposa, May, que continua firme e forte. No retorno, já marcou almoço com grupo de amigos.

Laura Nunes é realmente incansável, abre seu LG Studio hoje, até 15h, para embelezar as clientes para a ceia e almoço de Natal.

A gastronomia mineira marcou outro belo tento nessa semana, com o tal site TasteAtlas elegendo o nosso tutu de feijão como uma das melhores comidas do mundo. Votação popular e de experts no assunto. Embora cada um tenha sua receita por aqui, dizem que a melhor delas leva uma dose de boa cachaça no final, para quebrar a ‘maldade’ do feijão e dar um sabor especial.