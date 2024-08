O rastreio do câncer de pulmão é uma ferramenta crucial na detecção precoce e no tratamento desse tipo de tumor - câncer que mais mata no mundo.

O rastreamento é feito pela realização periódica de uma tomografia computadorizada de baixa dosagem, a qual nada mais é do que um tipo especial de exame que obtém várias imagens enquanto o paciente está deitado em uma mesa, que se desloca continuamente, criando um movimento em espiral. Um computador combina essas imagens em uma imagem detalhada dos pulmões.

Estudos recentes sobre detecção precoce de câncer de pulmão evidenciam que o teste de triagem de câncer de baixa dosagem pode reduzir a mortalidade para aqueles com alto risco. No entanto, de acordo com um novo estudo publicado na revista Annals of Internal Medicine, os rígidos critérios de elegibilidade atuais podem excluir muitos indivíduos que igualmente se beneficiariam do rastreio.

O estudo propõe um novo conjunto de critérios que poderia identificar indivíduos de alto risco de forma mais eficaz, reduzindo potencialmente a mortalidade por câncer do pulmão e abordando as disparidades raciais nos cuidados de saúde.

A U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recomenda atualmente o rastreio do câncer de pulmão para adultos com idades entre 50 e 80 anos, com um histórico de tabagismo de 20 anos-maço ou mais, e que fumam atualmente ou pararam de fumar nos últimos 15 anos. Embora esses critérios tenham sido fundamentais para orientar os esforços de rastreio, não são isentos de limitações. Indivíduos que fumaram durante muito tempo em intensidades mais baixas, aqueles que pararam de fumar há mais de 15 anos e minorias raciais e étnicas são desproporcionalmente excluídos do rastreamento, embora ainda possam estar em alto risco para desenvolver câncer de pulmão.

A equipe de pesquisa usou dados de mais de 58 milhões de adultos fumantes, coletados pela Pesquisa Nacional de Entrevistas de Saúde (NHIS) de 1997 a 2018, para explorar critérios alternativos. O objetivo era desenvolver um conjunto de critérios de triagem simples, mas eficazes, que pudessem identificar com mais precisão indivíduos de alto benefício do que as diretrizes atuais da USPSTF.





Os novos critérios





A equipe empregou algoritmos de árvore rápidos e econômicos, um método projetado para criar regras de decisão simples com base nos dados disponíveis. O ganho de vida projetado com o rastreio do câncer de pulmão foi calculado basicamente subtraindo-se a expectativa de vida estimada na ausência do rastreio.

Os anos de vida ganhos com o rastreio foram estimados usando os anos de vida ganhos com a tomografia computadorizada utilizada. O alto benefício foi definido como ganhar uma média de pelo menos 16,2 dias de vida com três rastreios anuais, o que reflete alto risco de câncer de pulmão e ganhos substanciais de vida se o câncer de pulmão for detectado pelo rastreio. Os pesquisadores assim identificaram dois grupos principais que devem ser considerados para o rastreio do câncer de pulmão:

• Indivíduos que fumaram por 40 anos ou mais, independentemente da intensidade: o estudo descobriu que a duração do tabagismo é um preditor mais forte do risco de câncer de pulmão do que a intensidade do tabagismo. Isso significa que pessoas que fumaram por muitos anos, mesmo que em menor intensidade, podem alto risco de câncer de pulmão e podem se beneficiar do rastreio.

• Pessoas com idade entre 60 e 80 anos com pelo menos 40 anos-maço de histórico de tabagismo: Esse grupo inclui indivíduos que podem parado de fumar há mais de 15 anos. Os critérios atuais da USPSTF excluem esses ex-fumantes, mas o novo estudo sugere que o risco de câncer de pulmão permanece significativo, principalmente à medida que envelhecem.

Esses novos critérios foram comparados às diretrizes existentes da USPSTF e mostraram maior sensibilidade (91% vs. 78%) e especificidade (86% vs. 84%) na identificação de indivíduos de alto benefício. Notavelmente, os novos critérios foram mais eficazes na identificação de indivíduos de alto risco de grupos raciais e étnicos minoritários, com ganhos de sensibilidade observados em populações americanas negras, hispânicas e asiáticas.