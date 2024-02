As taxas de mortalidade por câncer de mama nos Estados Unidos caíram 58% de 1975 a 2019. As reduções foram associadas ao tratamento do câncer de mama metastático, ao tratamento dos estágios precoces de I a III e ao também ao seu rastreamento mamográfico.



O rastreio adequado e os modernos e meus eficientes tratamentos para o câncer de mama foram associados a uma redução de mais de 50% na mortalidade por esta doença nos EUA, em comparação com intervenções utilizadas há mais de quatro décadas, de acordo com os resultados da análise publicados recentemente na prestigiada revista médica JAMA.



A Rede de Modelagem de Intervenção e Vigilância do Câncer americana (CISNET) foi desenvolvida para criar modelos de simulação para quantificar associações entre mamografia de rastreamento e terapia de câncer de mama em estágios I a III com reduções na mortalidade por câncer de mama. Desde 2000, os resultados de novos ensaios clínicos randomizados para câncer de mama metastático demonstraram melhores resultados para as pacientes, mas as consequências dessas mudanças não haviam sido até então quantificadas. Portanto, os modelos CISNET foram revisados ??para avaliar especificamente como os tratamentos recentes do câncer de mama metastático podem ter sido associados à redução da mortalidade por câncer de mama nos EUA.



O autor Caswell-Jin e seus colegas usaram dados agregados de ensaios clínicos e observacionais sobre a extensão e os efeitos do rastreamento e tratamento do câncer de mama e simularam taxas de mortalidade por câncer de mama nos EUA usando CISNET. Os pesquisadores simularam modelos de morte por câncer de mama, em geral e por receptor de estrogênio e status ERBB2 entre mulheres de 30 a 79 anos nos EUA, de 1975 a 2019.



Nos EUA, a taxa de mortalidade por câncer de mama era de 48 por 100.000 mulheres em 1975 e caiu para 27 por 100.000 mulheres em 2019. A combinação de rastreamento do câncer de mama, tratamento em estágio I a III e tratamento metastático foi associada a uma redução de 58% na taxa de mortalidade por câncer de mama. mortalidade por câncer em 2019



Com base nos modelos de simulação CISNET, a maior alteração na sobrevivência após a recorrência metastática ocorreu de 2000 a 2019, de 1,9 anos para 3,2 anos. Além disso, em 2019, a sobrevivência média para mulheres com câncer de mama positivo para receptores de estrogênio e positivo para ERBB2 melhorou 2,5 anos, e a sobrevivência média para mulheres com câncer da mama negativo para receptores de estrogênio e negativo para ERBB2 melhorou 0,5 ano.



Concluindo, podemos afirmar que os modelos CISNET atualizados relatados no estudo descrevem a associação de tratamentos para câncer de mama metastático com mortalidade em nível populacional no período 1975-2019. Os resultados sugerem que os avanços no tratamento do câncer de mama metastático foram associados a taxas mais baixas de mortalidade por câncer de mama nos EUA. No geral, 29% da redução foi associada ao tratamento do câncer da mama metastático, 47% ao tratamento do câncer de mama em estádios I a III e 25% ao rastreio mamográfico.



Obviamente, há muito mais trabalho a ser feito; o câncer de mama metastático ainda não é curável. Mas é gratificante ver que os avanços fizeram diferença nesses números. Tais avanços no rastreamento e no tratamento desta doença têm ajudado as pacientes a viver mais tempo. As projeções indicam que as mortes por câncer de mama continuarão a se reduzir de forma constante, na medida em que os novos e mais eficazes métodos de diagnóstico e tratamento são desenvolvidos.