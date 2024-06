“É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado.” Foi parafraseando Albert Einstein que um dos interlocutores da campanha de Duda Salabert (PDT) – deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte – descreveu a atual situação da parlamentar. Enfrentando tentativas de boicote e protagonizando uma rivalidade inédita com o também pré-candidato Rogério Correia (PT), Duda não vai abrir mão de sua candidatura para uma unificação da esquerda ainda em primeiro turno.

Nos bastidores, havia um entendimento de que, por Belo Horizonte ser uma cidade conservadora – onde Jair Bolsonaro (PL) recebeu 46,6% dos votos válidos, superando Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 42,5% –, a deputada não seria uma boa cabeça de chapa por ser uma mulher trans.

Porém mesmo sem o incentivo dos seus aliados, a deputada acredita que este é o melhor momento para se candidatar. De fato, nunca houve um Congresso Nacional tão diverso e com tanta representatividade na política. Duda, ao lado de Erika Hilton (Psol-SP), é uma das primeiras mulheres trans a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

A decisão de Duda de manter a candidatura também veio porque pesquisas internas apontam a deputada com chances de vitória. Diferentemente de outros líderes progressistas, ela poderia vencer o candidato de Jair Bolsonaro, Bruno Engler (PL), no segundo turno.

Enquanto Duda se mantém irredutível, Rogério também segue firme em sua decisão. O parlamentar deseja muito ser prefeito da capital de Minas Gerais e vem se esforçando em busca não só da união dos partidos de esquerda, como do apoio de Lula. O presidente havia afirmado que apoiaria o atual prefeito Fuad Noman (PSD), mas, agora, a candidatura petista parece mais concreta.

Recentemente, foi amplamente divulgada nas redes sociais uma foto em que Duda aparece ao lado de Rogério e dos líderes Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Lupi (PDT). Na reunião, onde foi discutida uma tentativa de unificação, foi acordado que, se as pesquisas realmente apontassem Duda como a favorita do eleitor de BH, o petista poderia abrir mão de sua candidatura. Porém, uma semana após o encontro, Rogério divulgou outra imagem, desta vez ao lado de outra pré-candidata, Bella Gonçalves (Psol).

Bella, por sua vez, é a escolhida pela federação Psol-Rede para comandar a chapa. A escolha não agradou Ana Paula Siqueira (Rede), que também desejava ser prefeita. A confusão foi tão grande que, logo após Bella aparecer ao lado de Rogério, Ana surgiu ao lado de Duda, evidenciando a rivalidade entre os dois deputados federais.

A convicção de Correia, no entanto, não intimida Salabert, que, assim como seu colega de Câmara, não quer abrir mão de sua candidatura. O cenário caminha para que, mesmo sendo aliados políticos no Congresso, os dois sejam rivais em Belo Horizonte.

João Leite + Fuad

Danilo de Castro – que vem coordenando a campanha de Fuad Noman para a PBH – gostaria de ver o ex-deputado estadual João Leite (PSDB) como vice na campanha do prefeito. O convite chegou a ser feito, mas ainda sem resposta. O tucano também foi convidado por outro pré-candidato, o deputado estadual Bruno Engler (PL), para compor a chapa bolsonarista.



Papo de corredor

Virou conversa nos corredores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG): o curioso episódio de Romeu Zema “vistoriando” uma empresa privada de criação de trutas. Na manhã desta sexta-feira (14/6), o governador esteve em Sapucaí-Mirim, no Sul de Minas, para acompanhar de perto as operações da Trutas NR, renomada pelo seu papel na produção da espécie.



Atendimento melhor

Enquanto o governador Romeu Zema enfrenta uma resistência significativa dos servidores das forças de segurança de Minas Gerais devido à falta de acordo nas negociações salariais que não acompanham a inflação acumulada de 41% nos últimos sete anos, delegacias em Belo Horizonte exibem um novo cartaz: “Seu atendimento poderia ser melhor, mas nós, policiais civis e penais, trabalhamos conforme as condições oferecidas pelo governador Zema.”



Dono do show

O setor de entretenimento já definiu seu pré-candidato à Câmara Municipal. Órfãos desde a saída de Bim da Ambulância (Avante) para a Assembleia Legislativa, o grupo agora vê no empresário João Romanelli (PP) um bom substituto. Aos 29 anos, João é proprietário de uma das maiores festas de Belo Horizonte, a Mahal, e conta com o apoio de um dos grandes articuladores do estado: o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro.



PL do aborto

Minas Gerais está em meio a um intenso debate em torno do projeto de lei que propõe equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação a crimes de homicídio. Enquanto alguns deputados optaram por expressar publicamente suas opiniões nas redes sociais, outros preferiram o silêncio, revelando à coluna que apoiam o texto, mas evitam mencioná-lo publicamente para não serem alvo de xingamentos e ataques.