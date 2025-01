Depois de comunicar, de forma atabalhoada e imprecisa, as mudanças que envolvem as movimentações financeiras via Pix, o governo federal decidiu revogar o ato normativo que tratava do assunto. O anúncio veio após uma enxurrada de notícias falsas publicadas nas redes sociais, que assustaram milhões de brasileiros e deixaram dúvidas sobre quais seriam as reais intenções da Receita Federal. Além da repercussão no campo político, com críticas pesadas feitas pelos opositores do governo, houve ainda impactos econômicos. Entre 1º e 14 de janeiro 2025, os pagamentos feitos por essa modalidade somaram R$ 921 bilhões, uma redução expressiva de 18% em comparação com o mesmo período de dezembro de 2024, conforme dados do Banco Central. Diversos perfis no Twitter, no Instagram e no Facebook passaram a espalhar a mentira de que a Receita cobrará imposto sobre operações via Pix. O governo, contudo, foi incapaz de barrar as notícias falsas.



Meta vai demitir 5% dos funcionários

São tempos difíceis para a Meta. Em memorando assinado por Mark Zuckerberg, a empresa informou que demitirá 5% de seus funcionários nos próximos dias. “Normalmente, eliminamos pessoas que não atendem às expectativas ao longo de um ano, mas agora faremos cortes mais extensos com base no desempenho durante esse ciclo”, informou o bilionário. Há alguns dias, ele anunciou o fim da checagem de fatos em suas redes sociais e afirmou que o mundo corporativo precisa de “energia masculina.”



Déficit do governo central ainda é alto:

R$ 66,8 bilhões até novembro

As contas do governo central – que incluem o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social – fecharam novembro do ano passado com déficit primário de R$ 4,5 bilhões. No acumulado de janeiro a novembro, o rombo foi de R$ 66,8 bilhões. Embora ruim, o resultado representa uma melhora em relação ao mesmo período de 2023, quando o saldo negativo foi de

R$ 112,5 bilhões. A meta para 2024 é que o resultado primário seja zerado, ou seja,

que os gastos fiquem empatados

com as despesas.



“Se os seus sonhos não

te assustam, então eles

são pequenos demais”







Richard Branson,

empresário britânico que controla um conglomerado formado por 400 empresas de diversos setores









R$ 250 bilhões

é quanto os 110 leilões de infraestrutura previstos para este ano deverão gerar em investimentos no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib)



Defasagem do preço dos

combustíveis aumenta

Quanto a Petrobras vai reajustar o preço dos combustíveis? Cada vez mais, aumentam as apostas de que a medida não passará de fevereiro. Cálculos feitos pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) indicam que a gasolina é vendida no Brasil com defasagem de 14% em relação à referência internacional. No caso do diesel, a diferença é maior, de 23%. Há o temor de que o governo pressione a Petrobras para não aumentar preços, o que afetaria as finanças da empresa.

MARCOS VIEIRA/EM/D.A.PRESS

RAPIDINHAS



O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, pretende desembolsar R$ 1 bilhão em projetos de expansão, que incluem a construção de uma unidade destinada a educação e pesquisa e um centro de cardiologia, além da abertura de um curso de medicina.

Entre os hospitais privados do país, apenas o Albert Einstein, em São Paulo, tem faculdade de medicina.



Em 2024, as vendas de cimento no Brasil somaram 64,7 milhões de toneladas, o que representou um crescimento de 4% versus 2023. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), trata-se do primeiro avanço em dois anos. A produção do insumo é um termômetro importante do vigor da economia de um país.



A americana Boeing entregou 348 aviões comerciais em 2024, o que significou uma queda expressiva de 34% em relação a 2023. Para se ter ideia, a Airbus, a sua principal rival, despachou 766 aeronaves no mesmo período. O 737 Max consolidou-se como o principal produto da Boeing, com 265 unidades entregues em 2024.



A Cotrijal, maior cooperativa agrícola do Rio Grande do Sul, vai investir R$ 120 milhões na ampliação de suas unidades

de armazenamento de grãos. A empresa teve um 2024 difícil, com queda de 7% no faturamento. Em 2025, com condições melhores para o agronegócio, a meta é voltar a crescer, gerando receitas de

R$ 5,5 bilhões.