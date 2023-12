O que significa presente? Quais sensações estão envolvidas no ato de presentear e receber um presente? Como estar presente no momento atual, no aqui e agora? Para começarmos, é importante compreender sua definição. A palavra “presente” vem do latim PRAESENTIA, de PREESSE, “estar à frente, estar ao alcance”, formada por PRAE-, “à frente”, mais ESSE, “ser, estar”.

É por isso que dar um presente é se fazer presente. Ou pelo menos, deveria ser assim. Os primeiros presentes surgiram quando as pessoas não podiam estar em algum lugar e, então, mandavam entregar algum objeto. Era uma forma de fazer lembrar a sua presença. Com o passar do tempo, a troca de presentes acabou se tornando uma convenção social em certas situações, como aniversários, Dia das Mães e dos Pais, entre outras datas, e destaco o momento em que estamos, o Natal.

Entramos numa verdadeira gincana nesta época do ano, nos desdobramos em estar “presente” em inúmeras confraternizações e encontros sociais, bem como a comprar “presentes” para as trocas natalinas. Nós nos exaurimos de algo que deveria ser bom, prazeroso e enriquecer a alma.

Mas não; a maioria de nós perde o encanto do ser e estar, para proporcionar o ter. Temos que fazer isso, temos que estar em tal lugar, temos que comprar isso para fulano, beltrano e vem “os amigos ocultos”, os enfeites e por aí vai.

Com o consumismo e o ritmo de vida cada vez mais acelerados, as pessoas passaram a comprar presentes de forma automática, sem refletir sobre o que isso significa. Mais importante do que o que se dá, é dedicar um pouco do seu tempo para pensar em por que essa pessoa é especial para você e em como agradá-la.

Quantas vezes encontramos um presente que é a “cara” da pessoa e pensamos que é pouco para a ocasião. Outras vezes, o contrário: não é para ser “o presente”, é uma lembrança. E em outras ocasiões ouvimos: “Não repara, é só uma lembrança” ou respondemos: “Obrigada, não precisava se preocupar“.

E quantas vezes aparece o “kit”, aquele em que a pessoa queria dar um presente, mas acha que é pouco e vai pegando mais uma coisa aqui outra ali, pois só a primeira escolha é pouco para expressar o afeto ou a admiração - como se pudéssemos transmitir o sentimento pelo valor do preço.

Como podemos desenvolver um olhar mais afetuoso e sincero para esses momentos de trocas?

Eu sei que nem sempre temos o tempo que gostaríamos para nos dedicarmos a um presente e a estar presente. Mas pensa só: não seria melhor se a gente desse menos presentes, e mais presença? Menos quantidade e mais qualidade? Menos consumismo e mais afeto?

Os presentes são muito mais do que simples objetos materiais. Eles carregam consigo emoções, intenções e simbolismos que podem fortalecer os laços entre as pessoas e transmitir sentimentos profundos, uma oportunidade de demonstrar sentimentos, como admiração, gratidão, amor, amizade e acima de tudo, nossa presença.