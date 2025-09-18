Assine
overlay
Início Sabará
EVENTO

Cordas em Tom leva música e cultura ao Centro Histórico de Sabará

O evento acontece das 18h às 22h e não há reserva de mesas

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
18/09/2025 15:40

compartilhe

Siga no
x
Apresentações serão do cantor Maurinho e do grupo Biruta Choro e Samba
Apresentações serão do cantor Maurinho e do grupo Biruta Choro e Samba crédito: Imagem: Instagram/Reprodução

Mais uma edição do Cordas Sobre Tom chega a Sabará neste sábado (20). O evento acontece das 18h às 22h e promete reunir música, encontros e cultura ao ar livre.

A programação traz apresentações de Maurinho e do grupo Biruta Choro e Samba. Não há reserva de mesas, por isso, a organização recomenda chegar cedo para garantir um bom lugar.

Com entrada livre, o Cordas em Tom celebra a música de rua e proporciona ao público a experiência única de curtir cultura e gastronomia em um dos pontos mais charmosos de Sabará.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay