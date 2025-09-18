Cordas em Tom leva música e cultura ao Centro Histórico de Sabará

Mais uma edição do Cordas Sobre Tom chega a Sabará neste sábado (20). O evento acontece das 18h às 22h e promete reunir música, encontros e cultura ao ar livre.

A programação traz apresentações de Maurinho e do grupo Biruta Choro e Samba. Não há reserva de mesas, por isso, a organização recomenda chegar cedo para garantir um bom lugar.

Com entrada livre, o Cordas em Tom celebra a música de rua e proporciona ao público a experiência única de curtir cultura e gastronomia em um dos pontos mais charmosos de Sabará.