PREVENÇÃO

Prefeitura abre inscrições para a realização de exames de mamografia

As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de setembro, por meio de formulário online

30/08/2025 09:50

Mulheres que tenham realizado a última mamografia antes de 2024 podem se inscrever
Mulheres que tenham realizado a última mamografia antes de 2024 podem se inscrever crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou as inscrições para a realização de exames de mamografia voltados a mulheres acima de 40 anos. A iniciativa busca ampliar a cobertura do rastreamento e reforçar as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama no município.

O exame, considerado simples, rápido e essencial para identificar alterações em estágios iniciais, é direcionado nesta etapa da campanha a mulheres que tenham realizado a última mamografia antes de 2024. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de setembro, por meio de formulário online disponível no link: clique aqui.

A prefeitura reforça que, segundo especialistas, o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil, correspondendo a cerca de 25% dos novos casos registrados anualmente. Estudos indicam que, quando identificado precocemente, as chances de um tratamento eficaz ultrapassam 90%.

"Diante desse cenário, a iniciativa da Prefeitura de Sabará busca não apenas ampliar a oferta de exames de mamografia, mas também conscientizar a população sobre a importância do acompanhamento regular e do cuidado contínuo com a saúde", destaca o município. 

