Indústria farmacêutica abre vaga de estágio em Sabará

A indústria farmacêutica Hipolabor vai realizar, nesta segunda-feira (21), um processo seletivo para a vaga de Estagiário de Qualificação na fábrica de medicamentos em Sabará. A seleção ocorrerá a partir das 13h30, na unidade localizada na BR 381, Km 12,3, bairro Borges.

A oportunidade é voltada para estudantes de cursos como farmácia, bioquímica, engenharia química, mecânica, elétrica e áreas afins. Entre as atividades do estágio estão a elaboração e condução de documentos e testes de qualificação de projeto, instalação, operação e desempenho, sempre sob supervisão.

Os candidatos devem ter disponibilidade para cumprir jornada de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Também é exigido conhecimento em Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Os benefícios incluem vale-transporte e refeitório na empresa.

Para participar do processo seletivo, é obrigatório o uso de calça e sapato fechado, por se tratar de uma unidade fabril. Os interessados devem levar currículo impresso e documento com foto. A empresa destaca que os estagiários selecionados terão a chance de trabalhar com equipamentos modernos e contribuir com avanços na área farmacêutica.