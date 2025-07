Sabará se prepara para o Arraiá da Mió Idade com festa, dança e comida

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Tem festa boa chegando em Sabará! No dia 31 de julho, a Fazenda Arraial Velho será palco do tradicional Arraiá da Mió Idade, evento voltado para o público da terceira idade, mas com animação que contagia todas as gerações. A festa acontece das 14h às 18h, com entrada gratuita.

Promovido pela Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o evento promete uma tarde repleta de música, quadrilha, comidas típicas e muita dança. O público é convidado a caprichar no figurino: vale camisa xadrez, chapéu de palha e aquele sorrisão no rosto para curtir o arraiá com espírito junino.

Além de celebrar a cultura popular, o Arraiá da Mió Idade também é um momento de valorização da convivência social e do lazer entre os idosos da cidade, fortalecendo os laços comunitários e garantindo visibilidade às iniciativas voltadas ao envelhecimento ativo.

Com direito a barracas de comidas típicas, danças tradicionais e muita alegria, a festa já virou um marco no calendário cultural sabarense.