Circuito Gastronômico de Inverno agita Sabará com sabores regionais

Durante todo o mês de julho, a cidade histórica de Sabará celebra seus 314 anos com uma programação especial que valoriza a cultura, a tradição e, claro, a boa comida. Até o dia 31 deste mês, restaurantes e cafeterias locais participam do Circuito Gastronômico de Inverno, iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo que promete aguçar o paladar de moradores e visitantes com pratos exclusivos inspirados na culinária mineira.

O circuito busca fomentar o turismo gastronômico e fortalecer a economia criativa da cidade. Cada estabelecimento participante desenvolveu um prato autoral com base na rica tradição culinária mineira, utilizando ingredientes típicos como frango com quiabo, feijão tropeiro, queijo minas e doces caseiros. A proposta também exige que os pratos contenham pelo menos um dos três ingredientes emblemáticos de Sabará: ora-pro-nóbis, jabuticaba (e seus derivados) ou banana.

Para a Secretária de Turismo, Jussara Paim, o evento é uma celebração dos saberes e sabores que fazem parte da identidade local. “O circuito é uma oportunidade de promover a identidade gastronômica da cidade e valorizar os saberes e sabores que atravessam gerações. A comida é uma das maiores expressões da cultura mineira e esse circuito nos permite compartilhar com moradores e visitantes um pouco da história e da hospitalidade sabarense. Além disso, é uma oportunidade de promover a economia local, aproveitando as comemorações do aniversário da cidade”, afirmou.

A programação completa, com a lista de restaurantes e pratos participantes, está disponível no Instagram @descubra.sabara.

Serviço

Circuito Gastronômico de Inverno – Sabará 2025

Até 31 de julho

Locais: restaurantes e cafeterias participantes em Sabará

Entrada gratuita (consumo nos estabelecimentos é pago à parte)

Mais informações: @descubra.sabara