Sabará recebe feirão de emprego nesta sexta; confira oportunidades

Nesta sexta-feira (16/05), Sabará vai promover um feirão de emprego com 90 vagas abertas para as funções de Auxiliar de Produção e Auxiliar de Carregamento. A ação acontece na Escola Municipal Geralda Dias Assunção, no bairro Novo Alvorada, das 9h às 12h.

A iniciativa conta com a parceria da UAUIngleza, marca de produtos de limpeza, que busca contratar profissionais para compor sua equipe.

O evento é inclusivo e reserva vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito Sargento Rodolfo. "Serão 90 vagas de emprego pra sabarenses e os contratados terão muitos benefícios" frisou ele. (Veja o vídeo abaixo).

As vagas oferecem carteira assinada e todos os direitos trabalhistas, garantindo condições justas para quem está em busca de emprego.

Quem quiser participar deve levar o currículo impresso e uma caneta para facilitar o cadastro. A recomendação é chegar com antecedência para garantir a participação.

Detalhes do feirão: