Chuva à vista? Veja como proteger sua casa da umidade
Do desumidificador ao veda porta: veja soluções simples e eficazes para evitar mofo e infiltração em dias chuvosos
Resultado de altas temperaturas e intensos períodos de chuvas, o verão brasileiro é marcado pela umidade alta, que pode causar problemas. Paredes manchadas, cheiro de mofo e até problemas respiratórios são consequências diretas do excesso de água no ar.
Para ajudar você a manter seu lar seco e protegido, existe uma lista de itens essenciais que fazem toda a diferença durante os períodos chuvosos. São medidas que vão desde a manutenção básica até o uso de produtos específicos, garantindo mais conforto e segurança para sua família.
Desumidificador de ar: este aparelho serve para retirar o excesso de umidade do ambiente, evitando a proliferação de fungos e ácaros. É ideal para quartos, closets e armários fechados, onde a circulação de ar costuma ser menor.
Veda porta: uma solução barata e prática para impedir que a água da chuva entre por baixo das portas. Além de proteger contra a umidade, também ajuda a barrar poeira, vento e insetos, mantendo o ambiente mais limpo e seguro.
Tinta impermeabilizante: se a umidade já é um problema recorrente nas paredes, aplicar uma tinta com propriedades impermeabilizantes ou antimofo cria uma barreira protetora. A medida evita o surgimento de manchas escuras e bolor, preservando a estrutura e a aparência do cômodo.
Produtos antimofo para armários: pequenos potes com sílica ou outras substâncias que absorvem a umidade são perfeitos para guarda-roupas e gavetas. Eles protegem roupas, sapatos e documentos do cheiro desagradável e do mofo, que podem danificar os itens permanentemente.
Calhas e rufos limpos: a manutenção preventiva é fundamental. Calhas entupidas com folhas e sujeira fazem a água transbordar e infiltrar pelas paredes e lajes. A limpeza periódica, principalmente antes da temporada de chuvas, evita danos estruturais sérios.
Capachos absorventes: posicionar um bom capacho na entrada da casa ajuda a reter grande parte da água e da sujeira dos calçados nos dias chuvosos. Isso diminui a umidade que é levada para dentro dos ambientes, contribuindo para manter o piso seco e limpo.
Ventilação adequada: pode parecer contraintuitivo, mas abrir as janelas por alguns momentos, mesmo em dias frios, ajuda a renovar o ar e a reduzir a concentração de umidade interna, reduzindo o mofo.