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Viver um casamento por conveniência gera um estado de alerta constante no corpo humano e especialistas revelam por que a saúde física é a primeira a ceder

Casamento por conveniência pode esconder um desgaste emocional; entenda os sinais que surgem antes que a relação chegue ao limite.

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LS
Lara Santana
LS
Lara Santana
Repórter
26/09/2026 09:22

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Viver um casamento por conveniência gera um estado de alerta constante no corpo humano e especialistas revelam por que a saúde física é a primeira a ceder
Permanecer em um ambiente de constante tensão eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse crédito: Tupi

A decisão de encerrar um casamento longo nunca é simples, mas adiar o inevitável pode custar caro à saúde física e mental. Manter uma relação por conveniência ou medo da mudança gera um estado de esgotamento emocional com consequências silenciosas e profundas, alertam especialistas.

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Como o estresse crônico afeta o corpo?


Permanecer em um ambiente de constante tensão eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Essa condição prolongada interfere diretamente na qualidade do sono, causa fadiga persistente e pode


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enfraquecer o sistema imunológico, abrindo portas para doenças.


Para o organismo, um conflito diário em casa é tão desgastante quanto um perigo iminente, mantendo o sistema de alerta sempre ativo e sobrecarregando o corpo.



Por que tantas pessoas adiam o fim?


Questões financeiras, o bem-estar dos filhos e a pressão social são fatores comuns que levam à manutenção de casamentos desgastados. O medo do desconhecido e da solidão também pode paralisar a tomada de decisão. Com o tempo, muitas pessoas se acostumam com um nível baixo de infelicidade, normalizando o sofrimento como parte da vida a dois, mas essa resignação cobra um preço alto da saúde emocional.


Quais são os sinais de alerta da exaustão?


O esgotamento emocional pode se manifestar de forma sutil. A irritabilidade constante por motivos pequenos é um dos primeiros sintomas. Outro sinal claro é a apatia, quando momentos que antes traziam alegria ao casal se tornam indiferentes. Dores de cabeça frequentes, problemas digestivos sem causa aparente e uma sensação de cansaço que não melhora, mesmo após uma noite de sono, também são bandeiras vermelhas importantes que o corpo emite.

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Priorizar o bem-estar emocional é a base para qualquer recomeço saudável.


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