Qual a doença de Phil Collins? Entenda a condição do músico

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Em uma entrevista reveladora publicada em agosto de 2026, o músico Phil Collins detalhou a grave crise de saúde que enfrentou em abril de 2024, quando foi hospitalizado com falha múltipla de órgãos. A condição foi resultado de uma recaída no alcoolismo, e o artista permaneceu internado por sete meses na Suíça. Na ocasião, sua família chegou a ser chamada ao hospital para se despedir.

O ex-baterista e vocalista da banda Genesis convive há anos com uma série de condições médicas que impactam sua mobilidade, mas a dependência de álcool se tornou o fator mais crítico para sua saúde recente. A combinação de problemas neurológicos e metabólicos resultou em um quadro clínico complexo e delicado.

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Quais são as doenças de Phil Collins?

Phil Collins enfrenta múltiplos problemas de saúde, com destaque para a dependência de álcool, um dano neurológico severo originado de uma lesão na coluna e diabetes tipo 2. Essas condições, combinadas, afetam sua capacidade de locomoção e o impossibilitam de realizar atividades cotidianas e profissionais.

Dependência de álcool: Após uma recaída em 2023, depois de mais de uma década sóbrio, Collins foi hospitalizado em abril de 2024 com falha múltipla de órgãos, especialmente renais. Ele ficou em suporte de vida e, desde a crise, mantém-se sóbrio.

Dano neurológico: Causado por uma vértebra deslocada no topo do pescoço, o problema afetou os nervos de suas mãos. Mesmo após cirurgias, a condição limitou permanentemente seus movimentos, impedindo-o de tocar bateria.

Diabetes tipo 2: Condição metabólica crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar no sangue e exige monitoramento constante.

Como está Phil Collins atualmente?

Após passar sete meses hospitalizado em 2024, Phil Collins está em processo de recuperação na Suíça, onde vive com o auxílio de uma enfermeira em tempo integral. Ele parou de beber desde a crise e se reuniu com a família no final de 2025 em Londres. Em novembro de 2026, o músico será induzido ao Rock & Roll Hall of Fame como artista solo, mas não irá se apresentar na cerimônia.

Como a saúde afeta a carreira do músico?

O dano neurológico é a principal razão pela qual Phil Collins não consegue mais tocar bateria, instrumento que o consagrou. A lesão na coluna cervical, agravada por anos de performance, resultou na perda de sensibilidade e força nas mãos. Em entrevistas, ele afirmou que mal consegue segurar uma baqueta.

Devido às limitações, Collins passou a se apresentar apenas como vocalista, cantando sentado em uma cadeira durante os shows da última turnê do Genesis, intitulada "The Last Domino? Tour".

O que causou a lesão na coluna?

A origem do problema na coluna está diretamente ligada à sua carreira como baterista. Segundo o próprio músico, a postura adotada para tocar o instrumento por décadas causou o desgaste e o deslocamento de vértebras. Ele passou por diversas cirurgias nas costas e no pescoço na tentativa de corrigir o problema, mas os procedimentos resultaram em danos nervosos permanentes.

Phil Collins ainda faz shows?

Phil Collins encerrou sua carreira de turnês em março de 2022, com o último show do Genesis em Londres. Na época, ele já havia anunciado que aquela seria sua despedida dos palcos. Após a grave crise de saúde em 2024, o artista se mantém afastado da vida pública, com foco total em sua recuperação e bem-estar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.