É seguro treinar com baixos graus de temperatura? Veja dicas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A queda nos termômetros não precisa ser um motivo para abandonar a rotina de exercícios. Treinar com baixos graus de temperatura é seguro e pode até trazer benefícios, desde que alguns cuidados essenciais sejam adotados para proteger o corpo e garantir um bom desempenho sem riscos de lesões ou problemas de saúde.

Com o clima mais frio, o organismo leva mais tempo para atingir a temperatura ideal para a atividade física. Os músculos e as articulações ficam naturalmente mais rígidos, o que aumenta a vulnerabilidade a distensões, estiramentos e outras contusões se o preparo não for adequado.

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Além disso, o ar frio e seco pode irritar as vias respiratórias, causando desconforto durante exercícios mais intensos, como a corrida. A atenção com o corpo deve ser redobrada para que a prática continue sendo uma fonte de bem-estar, e não de problemas.

Cuidados essenciais para treinar no frio

Adaptar a rotina é o segredo para manter a constância nos treinos durante o inverno. Pequenos ajustes no aquecimento, na escolha das roupas e na hidratação fazem toda a diferença para uma prática segura e eficiente.

Capriche no aquecimento: dedique pelo menos 10 a 20 minutos para aquecer o corpo. Movimentos articulares e um trote leve preparam a musculatura e elevam a temperatura corporal gradualmente, diminuindo o risco de lesões.

Vista-se em camadas : a melhor estratégia é usar de duas a três camadas de roupa. A primeira, em contato com a pele, deve ser de material sintético para afastar o suor. A segunda camada serve como isolante térmico, como um fleece. A terceira, se necessário, protege do vento e da chuva. Evite roupas de algodão, que retêm a umidade.

Proteja as extremidades: cabeça, mãos e pés são as partes do corpo que perdem calor mais rapidamente. O uso de gorros, luvas e meias térmicas é fundamental para manter o conforto e evitar a perda excessiva de calor corporal.

Mantenha a hidratação: no frio, a sensação de sede costuma diminuir, mas o corpo continua perdendo líquidos pelo suor e pela respiração. Beba água antes, durante e depois do treino para evitar a desidratação, que pode prejudicar o desempenho e a recuperação.

Atenção à respiração: sempre que possível, tente inspirar pelo nariz para que o ar chegue mais aquecido aos pulmões. Isso ajuda a reduzir a irritação das vias aéreas causada pelo ar gelado.

Respeite os seus limites: ouça os sinais do seu corpo. Se sentir dor, tontura ou desconforto excessivo, diminua o ritmo ou interrompa o exercício. O corpo pode reagir de forma diferente em temperaturas mais baixas, e forçar o ritmo pode ser perigoso.

Escolha o melhor horário: se possível, opte por treinar nos períodos mais quentes do dia, como o final da manhã ou o início da tarde, para aproveitar temperaturas mais amenas ao ar livre.

Consulte um médico: antes de iniciar ou intensificar os treinos no frio, é fundamental fazer um check-up médico, especialmente para pessoas sedentárias ou com condições de saúde pré-existentes, como problemas cardíacos ou respiratórios. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.