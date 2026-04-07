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AUTISMO

Premiada quadrinista mineira lança HQ autobiográfica em BH

Tarde de autógrafos do livro "João pé-de-feijão" acontece no dia 18 de abril, a partir das 16h, na Leitura Pátio Savassi

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Repórter
07/04/2026 08:06

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A quadrinista e ilustradora coreano-brasileira Ing Lee e o livro HQ João pé-de-feijão
A quadrinista e ilustradora coreano-brasileira Ing Lee e o livro HQ João pé-de-feijão crédito: VR Editora/Divulgação
No dia 18 de abril (sábado), a partir das 16h, a quadrinista e ilustradora coreano-brasileira Ing Lee realiza evento de lançamento da HQ João pé-de-feijão em Belo Horizonte, sua cidade natal. Na obra autobiográfica, publicada pela VR Editora, ela revisita memórias do cotidiano familiar para contar a história do crescimento do irmão caçula, João, uma criança no espectro autista.

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Entre episódios de humor espontâneo, descobertas e desafios, a narrativa acompanha o desenvolvimento do menino e mostra como a família aprendeu, pouco a pouco, a compreendê-lo para além de expectativas e rótulos.
 
 
Reconhecida por seu traço expressivo e sensível, a autora constrói na história em quadrinhos um relato marcado pelo olhar fraterno e pela observação das pequenas situações que marcam a convivência entre irmãos. Surda oralizada, a artista também traz para a obra sua própria experiência como pessoa com deficiência, ampliando a narrativa com uma perspectiva empática sobre diversidade e convivência.
 

Agora, Ing Lee retorna à cidade onde nasceu para o evento, que acontece na Leitura Pátio Savassi. Durante a tarde de autógrafos, os leitores poderão conversar e tirar fotos com a autora, autografar exemplares e até mesmo conhecer João, protagonista da narrativa, que também vai marcar presença.

Serviço
Lançamento do livro João pé-de-feijão
Quando: 18/04 (sábado), a partir das 16h
Onde: Livraria Leitura - Pátio Savassi
Endereço: Avenida do Contorno, 6061 - Lojas 235/236 - São Pedro, Belo Horizonte
Quanto: Entrada gratuita
Sobre a autora: Ing Lee é quadrinista e ilustradora coreano-brasileira e surda oralizada. Nascida em Belo Horizonte/MG e bacharel em Artes Visuais pela UFMG, atualmente reside em São Paulo/SP. Foi vencedora do Prêmio Jovens Talentos, do Livro da PublishNews em parceria com a Feira do Livro de Frankfurt, sendo a primeira capista do mercado editorial a receber o prêmio; artista convidada do FIQ 2022 e da Bienal de Quadrinhos de Curitiba em 2022 e 2025. Em 2022, fez parte do júri do Prêmio João-de-barro, na categoria Livro Ilustrado.

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