Premiada quadrinista mineira lança HQ autobiográfica em BH

No dia ( ), a partir das 16h, a quadrinista e ilustradora coreano-brasileira Ing Lee realiza evento de lançamento da HQ João pé-de-feijão em Belo Horizonte, sua cidade . Na obra autobiográfica, publicada pela VR Editora, ela revisita memórias do cotidiano familiar para contar a história do crescimento do irmão caçula, João, uma criança no espectro autista





Reconhecida por seu traço expressivo e sensível, a autora constrói na história em quadrinhos um relato marcado pelo olhar fraterno e pela observação das pequenas situações que marcam a convivência entre irmãos. Surda oralizada, a artista também traz para a obra sua própria experiência como pessoa com deficiência, ampliando a narrativa com uma perspectiva empática sobre diversidade e convivência.





Agora, Ing Lee retorna à cidade onde nasceu para o evento, que acontece na Leitura Pátio Savassi. Durante a tarde de autógrafos, os leitores poderão conversar e tirar fotos com a autora, autografar exemplares e até mesmo conhecer João, protagonista da narrativa, que também vai marcar presença.





Serviço

Lançamento do livro João pé-de-feijão

Quando: 18/04 ( ), a partir das 16h

Onde: Livraria Leitura - Pátio Savassi

Endereço: Avenida do Contorno, 6061 - Lojas 235/236 - São Pedro, Belo Horizonte

Quanto: Entrada gratuita

Sobre a autora: Ing Lee é quadrinista e ilustradora coreano-brasileira e surda oralizada. Nascida em Belo Horizonte/MG e bacharel em Artes Visuais pela UFMG, atualmente reside em São Paulo/SP. Foi vencedora do Prêmio Jovens Talentos, do Livro da PublishNews em parceria com a Feira do Livro de Frankfurt, sendo a primeira capista do mercado editorial a receber o prêmio; artista convidada do FIQ 2022 e da Bienal de Quadrinhos de Curitiba em 2022 e 2025. Em 2022, fez parte do júri do Prêmio João-de-barro, na categoria Livro Ilustrado.