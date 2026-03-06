Assine
EVENTO

Dia Internacional da Mulher com saúde, trabalho e protagonismo feminino

Primacordis e Estácio patrocinam evento gratuito no dia 13 de março aberto à comunidade

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
06/03/2026 12:04

Mulheres
O evento vai promover debate de temas contemporâneos que impactam diretamente a vida das mulheres crédito: Freepik
Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Primacordis, em parceria com o Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Unidade Venda Nova, realizará, no próximo dia 13 (sexta-feira), um encontro dedicado ao acolhimento, à escuta ativa e ao debate de temas contemporâneos que impactam diretamente a vida das mulheres.

Leia Mais

A iniciativa tem como objetivo promover reflexões sobre saúde integral, protagonismo feminino e os desafios enfrentados pelas mulheres na contemporaneidade. Além disso, busca fortalecer o vínculo institucional entre as organizações envolvidas, estimular o debate e dar visibilidade a pautas de interesse social. A proposta também pretende integrar a comunidade acadêmica, a sociedade civil e o terceiro setor, criando um espaço qualificado de diálogo, escuta e troca de experiências.
 
 
“O Dia Internacional da Mulher é mais do que uma data comemorativa; é um momento de reafirmarmos nosso compromisso com o cuidado, a escuta e a valorização das mulheres em todas as suas dimensões. Promover este encontro é fortalecer redes, compartilhar experiências e estimular o protagonismo feminino”, afirma Bianca Luísa Viana, CEO da Primacordis.
 
 
A programação terá início às 18h30, com a recepção das convidadas. Às 19h, será realizada a abertura institucional, com representantes do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – Unidade Venda Nova e da Primacordis. Em seguida, ocorrerão palestras temáticas conduzidas por profissionais convidadas.
Às 19h15, a médica Maria Concetta, da Primacordis, abordará o tema “Saúde Integral da Mulher”, destacando a importância de uma visão ampliada do cuidado feminino, que contemple aspectos físicos, emocionais e sociais.
Na sequência, às 19h45, Juliana Oliveira, da Estácio, falará sobre “Mulher, Trabalho e Contemporaneidade”, trazendo reflexões sobre os desafios e as conquistas femininas no ambiente profissional.
Às 20h15, a CEO da Primacordis, Bianca Luísa Viana, ministrará a palestra “Histórias que inspiram, caminhos que formam”, com uma abordagem voltada à trajetória, à superação e à construção de oportunidades.
O evento contará ainda com espaço para apresentação do trabalho desenvolvido pela ONG Meninas de Sinhá, do bairro Alto Vera Cruz, representada por Patrícia Lacerda, evidenciando a relevância das iniciativas culturais voltadas ao público feminino, sobretudo às mulheres com mais de 50 anos.
A ação reforça o compromisso das instituições com a promoção da saúde, da educação e do desenvolvimento social, colocando a mulher no centro das discussões e das transformações necessárias para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
SERVIÇO
Evento: Dia Internacional da Mulher – Parceria Primacordis e Estácio
Data:  13 de março
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – Unidade Venda Nova
Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 628 – Venda Nova – Belo Horizonte (MG)
Público:  ONGs-  Meninas, Pérolas de Minas de Sinhá e comunidade
Sobre a Primacordis 
Fundada em 2006, a Primacordis nasceu com o propósito de oferecer atendimento humanizado e de excelência. Localizada na região central de Venda Nova, a clínica é referência na área da saúde. Em 2023, a instituição conquistou visibilidade nacional ao ser reconhecida pela operadora MedSênior como a melhor clínica parceira de Belo Horizonte. Também foi premiada pela Aurora Saúde e reconhecida pela multinacional FIAT, por meio da operadora Stellantis Saúde, ao lado de hospitais, médicos e laboratórios de destaque em Minas Gerais.
Sobre a Estácio
Com mais de 55 anos de tradição, a Estácio se orgulha de liderar o caminho da inovação educacional no Brasil. Reconhecida por sua excelência acadêmica, pelo compromisso com o desenvolvimento de habilidades e competências e por possibilitar o acesso democratizado ao ensino de qualidade para milhares de alunos em todo o país, a instituição oferece uma ampla gama de serviços educacionais, incluindo formações profissionalizantes, cursos técnicos de nível médio, graduação, pós-graduação lato sensu (especialização e MBA), mestrado e doutorado stricto sensu, além de centenas de opções em cursos livres de aperfeiçoamento profissional. Com forte atuação social, a Estácio mantém um dos mais sólidos programas de Responsabilidade Social do setor educacional. Em Minas Gerais, está presente nos campi Barreiro ViaShopping, Floresta, Lourdes, Venda Nova e Contagem – Grande BH – e em Juiz de Fora, além de diversos polos de ensino superior. Saiba mais em estacio.br.

Tópicos relacionados:

dia-internacional-da-mulher saude-da-mulher universo-feminino

