Dia Internacional da Mulher com saúde, trabalho e protagonismo feminino

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Primacordis, em parceria com o Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Unidade Venda Nova, realizará, no próximo dia ( -feira), um encontro dedicado ao acolhimento, à escuta ativa e ao debate de temas contemporâneos que impactam diretamente a vida das mulheres.

“O Dia Internacional da Mulher é mais do que uma data comemorativa; é um momento de reafirmarmos nosso compromisso com o cuidado, a escuta e a valorização das mulheres em todas as suas dimensões. Promover este encontro é fortalecer redes, compartilhar experiências e estimular o protagonismo feminino”, afirma Bianca Luísa Viana, CEO da Primacordis.

A programação á início às 18h30, com a recepção das convidadas. Às 19h, será realizada a abertura institucional, com representantes do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – Unidade Venda Nova e da Primacordis. Em seguida, ocorrerão palestras temáticas conduzidas por profissionais convidadas.

Às 19h15, a médica Maria Concetta, da Primacordis, abordará o tema “Saúde Integral da Mulher”, destacando a importância de uma visão ampliada do cuidado feminino, que contemple aspectos físicos, emocionais e sociais.

Na sequência, às 19h45, Juliana Oliveira, da Estácio, falará sobre “Mulher, Trabalho e Contemporaneidade”, trazendo reflexões sobre os desafios e as conquistas femininas no ambiente profissional.

Às 20h15, a CEO da Primacordis, Bianca Luísa Viana, ministrará a palestra “Histórias que inspiram, caminhos que formam”, com uma abordagem voltada à trajetória, à superação e à construção de oportunidades.

O evento contará ainda com espaço para apresentação do trabalho desenvolvido pela ONG Meninas de Sinhá, do bairro Alto Vera Cruz, representada por Patrícia Lacerda, evidenciando a relevância das iniciativas culturais voltadas ao público feminino, sobretudo às mulheres com mais de 50 anos.

A ação reforça o compromisso das instituições com a promoção da saúde, da educação e do desenvolvimento social, colocando a mulher no centro das discussões e das transformações necessárias para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

SERVIÇO

Evento: Dia Internacional da Mulher – Parceria Primacordis e Estácio

Data: ço

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – Unidade Venda Nova

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 628 – Venda Nova – Belo Horizonte (MG)

Público: ONGs- Meninas, Pérolas de Minas de Sinhá e comunidade

Sobre a Primacordis

Fundada em 2006, a Primacordis nasceu com o propósito de oferecer atendimento humanizado e de excelência. Localizada na região central de Venda Nova, a clínica é referência na área da saúde. Em 2023, a instituição conquistou visibilidade nacional ao ser reconhecida pela operadora MedSênior como a melhor clínica parceira de Belo Horizonte. Também foi premiada pela Aurora Saúde e reconhecida pela multinacional FIAT, por meio da operadora Stellantis Saúde, ao lado de hospitais, médicos e laboratórios de destaque em Minas Gerais.

Sobre a Estácio