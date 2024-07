“Neste mundo em que a competitividade feminina é frequentemente estimulada, eventos como o 'Desperte a criatividade' são fundamentais para promover a conexão entre as mulheres e o crescimento pessoal delas”, afirma a atriz Andressa Caetano, a “Dessa”.



No domingo (14/7), Andressa promoverá encontro voltado para o protagonismo feminino, com início marcado para as 9h, no Espaço Amadoria, na Floresta.



Andressa Caetano estrelou a série mineira “Segunda pele – O preço da ordem”, dirigida por Guto Aeraphe. A produção foi premiada no Rio Web Fest e finalista do Cannes World Film Festival, na França.



“Vivo diariamente o desafio de ser a mulher que desejo ser para realizar meus sonhos. Por meio do meu trabalho, procuro inspirar e guiar as mulheres para expressarem sua criatividade, sua mensagem para o mundo. A criatividade é uma dádiva acessível a todos”, afirma.



“Como praticante de yoga, percebo que a prática é um encontro comigo mesma. Nada melhor do que proporcionar a outras mulheres o movimento de olhar para dentro”, comenta Dessa. A professora de yoga Quel Góis também participará da ação “Desperte a criatividade”.





DESPERTE A CRIATIVIDADE



Com Andressa Caetano e Quel Góis. Domingo (14/7), às 9h. Espaço Amadoria (Rua Mucuri, 325, Floresta). Informações: https://www.instagram.com/andressafcaetano/