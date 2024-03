O médico José Carlos Souto, autor do livro "Uma Dieta Além da Moda", fará um bate papo com sessão de autógrafos no Anchieta Garden Shopping

Pode marcar na agenda: na manhã do sábado da próxima semana (23/3), o médico e autor do livro “Uma Dieta Além da Moda”, José Carlos Souto, estará em Belo Horizonte para um bate papo e sessão de autógrafos no evento de lançamento de seu Best Seller na capital mineira. Explorando os benefícios da dieta low carb – principalmente para mulheres menopáusicas e pós-menopáusicas –, ele convida os interessados para conversar com especialistas e tirar suas dúvidas sobre o tema.

“Low Carb causa lesão renal?”; “Low Carb é uma boa estratégia para emagrecimento?”; “Low Carb aumenta risco cardiovascular?”. Essas e outras perguntas serão discutidas com autor do livro e médicos especialistas convidados: Laila Rahme, José Neto e Marcelo Denaro.

De acordo com Souto, referência em low carb no Brasil, para além da gestão de peso em qualquer idade, uma estratégia alimentar de baixo carboidrato pode ajudar na diminuição dos fogachos – um dos maiores incômodos da menopausa – devido à sua eficácia na diminuição da resistência à insulina.

“Trata-se de uma das estratégias que permite perder gordura corporal sem ter que passar fome no processo. E, em tese, uma dieta low carb, que melhora a resistência à insulina, também pode aliviar os fogachos”, afirma ele.

Ele também explica que mulheres após a menopausa precisam de mais proteína e um aporte adequado de cálcio e, por isso, uma dieta de baixo carboidrato bem formulada atende às necessidades nutricionais das mulheres nesta fase.

“Isto porque uma dieta low carb equilibrada, que não é necessariamente a mesma das redes sociais, é não somente pobre em carboidratos, mas rica em proteínas, e admite o consumo de laticínios, como queijo, por exemplo, que é rico em cálcio”, diz.

No mesmo dia e local do evento, também ocorrerá a Feira BH Saudável, que contará com diversos produtos artesanais e low carb. Os ingressos são limitados e o primeiro lote já está esgotado.

Serviço

Data: 23 de março (sábado)

Horário: 10h às 12h30

Local: Anchieta Garden Shopping (Rua Francisco Deslandes, 900, Piso 2 - Bairro Anchieta, Belo Horizonte)

Ingresso: Segundo lote a R$ 70 disponível no Sympla