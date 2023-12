Começou, nesta terça (12), a consulta pública aberta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ouvir da sociedade se os cigarros eletrônicos devem ser regulamentados no país. Qualquer pessoa interessada poderá enviar contribuições ou comentários sobre a proposta e se manifestar durante o prazo de 60 dias em que estará vigente.



Para participar, é necessário preencher um formulário eletrônico específico disponível no portal da agência, a partir do dia 12 de dezembro. Ao fim do período de sugestões, a Anvisa vai avaliar as contribuições e divulgar o relatório da CP no seu portal.



O uso do dispositivo é proibido no Brasil desde 2009, no entanto, segundo dados do Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), cerca de 2,2 milhões brasileiros utilizam esses produtos que são 100% contrabandeados e sem procedência conhecida.

O vape é regulamentado em alguns países, como é o caso da inglaterra Ramon lisboa/em/d. a press



Os consumidores destes produtos defendem que a regulamentação é importante para que possam adquirir os produtos de forma mais segura e usá-los como alternativa menos danosa em relação aos cigarros tradicionais.



“Agora podemos analisar os bons e maus exemplos dos outros países para que possamos criar uma regra que seja benéfica tanto para os adultos que precisam consumir, porque querem parar de fumar, como para os jovens que precisam ser protegidos desta exposição”, defende Miguel Okumura, consumidor e ativista pela redução de danos.



CONSUMIDORES

O Reino Unido é um dos países que têm esses dispositivos regulamentados. A campanha "Swap to Stop", ou "trocar para parar", lançada recentemente, tem como objetivo distribuir kits de vape juntamente com suporte comportamental para ajudar os fumantes a abandonar o hábito.



Já no Brasil, a farmacêutica, ex-diretora da Anvisa e consultora da BAT Brasil, Alessandra Bastos, explica que foi justamente a regra imposta pela Anvisa para os cigarros convencionais que fez com que tivéssemos o controle de tabagismo que o Brasil tem hoje. “A Anvisa precisa ouvir principalmente os consumidores assim estaremos garantindo que a entidade cumpra o seu papel institucional.”

Sobre a consulta pública:

Quem pode participar: qualquer pessoa interessada

no tema.Prazo de contribuição: até 9/2/2024

Como participar: https://antigo.anvisa.gov.br/

consultas-publicas#

Segurança não comprovada

Conhecido por diversos nomes, entre eles e-cigarette, vape ou caneta vapor, o cigarro eletrônico surgiu como uma promessa de auxílio para quem deseja parar de fumar. O problema é que não existem estudos que comprovem a segurança na utilização do produto. Em julho de 2017, a Anvisa recebeu um documento de apoio da Associação Médica Brasileira (AMB) e das Sociedades Médicas a ela filiadas à proibição dos Dispositivos Eletrônicos no Brasil. O texto aborda quão nocivo pode ser o uso do cigarro eletrônico para a saúde do usuário. A AMB destaca, também, o poder do produto para atrair usuários jovens, instigando o hábito de fumar. A alegação de trazer menos risco à saúde transmite a falsa sensação de segurança e pode induzir não fumantes a aderirem ao cigarro eletrônico. Os e-cigarettes também não têm comprovação de que promova a cessação de uso dos cigarros convencionais. Isso faz com que algumas pessoas façam o uso “dual”, ou seja, usam o cigarro eletrônico, mas não param de usar o cigarro convencional.