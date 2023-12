evento de tecnologia do setor de saúde Freepik

A 10ª edição do MV Experience Fórum 2024, evento de tecnologia do setor de saúde, já tem data para acontecer: 4 e 5 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Aberto a gestores de tecnologia, médicos, estudantes de medicina e influenciadores, o evento contará com imersão em temas como gestão de resultados, inovação em tecnologia e tendências em gestão para a saúde. Os dois dias de programação terão palestras para troca de conhecimento sobre as melhores práticas de transformação na saúde digital. Informações: https://mvexperienceforum.com.br/

Fim de ano

A pouco mais de 20 dias para o ano acabar, as pessoas estão mais ansiosas, cansadas e até frustradas com algo que não saiu conforme o planejado. Neste momento do ano, tudo parece acelerar e ser urgente, por isso, é necessário prestar atenção aos sinais do corpo para a estafa física, mental e emocional. Há algumas medidas que podem ser tomadas diariamente e vão contribuir bastante para um fim de ano melhor e mais saudável, alguma delas são: praticar o exercício da gratidão, listando coisas pelas quais é grato; utilizar a hora do banho para mentalizar coisas boas; tomar um suco detox com sua fruta favorita, ajudando a diminuir o excesso de cortisol - hormônio responsável pelo aumento da ansiedade; e, por último, encerrar ciclos abertos - ou seja, aquelas situações ou conversas que foram postergadas durante todo o ano. Incluindo estes pequenos hábitos à sua rotina, é possível terminar o ano com mais disposição, energia, nitidez mental e melhor qualidade do sono.

Podcast sobre memória

O esquecimento é natural, acontece com todo mundo. Mas, a depender da frequência e da intensidade, pode ser uma fagulha inicial para consultar um médico e perguntar: será que é Alzheimer? Esse é o tema do novo episódio do podcast ‘Curso da Vida’, que traz debates pela ótica do envelhecimento, com base nos temas abordados na Revista Mais 60, publicação do Sesc São Paulo. Intitulado “doença de Alzheimer”, o quinto episódio está disponível nos serviços de streaming de áudio. No bate-papo, os apresentadores Renan Sukevicius e Juliana Dantas recebem Marimelia Porcionatto, biomédica e professora da Escola Paulista de Medicina; Deusivânia Vieira da Silva Falcão, psicóloga e professora da USP na área de psicogerontologia; e o artesão João Stanganelli Júnior.