Exército libera sete militares suspeitos de furtar metralhadoras de quartel

Os militares suspeitos de envolvimento direto no furto (que vão de invasão do paiol a transporte do arsenal) devem ser julgados pela Justiça Militar, podendo ser condenado de um a 38 anos de prisão (no somatório de penas). Quem for declarado culpado indireto (por falha na fiscalização e segurança) fica sujeito a penas administrativas aplicadas pela corporação.