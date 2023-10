Estado por estado: Saiba onde os casamentos duram mais no Brasil

Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. Trazendo o assunto para o Brasil, a Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência.