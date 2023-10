O reencontro emocionante de Alok com seu pai, que estava em Israel: Alívio

"Meu pai já licenciou a marca do festival para diversos países na Índia, México, Argentina, Europa, Tailândia, enfim, e foi a mesma coisa que aconteceu agora em Israel pela primeira vez. Então, um produtor local israelense chamado 'Tribe of Nova' contratou a identidade visual, contratou meu pai para tocar também e o direito do uso da marca, tanto que o nome do festival é 'Tribe of Nova apresenta Supernova Universo Paralello Edition'."