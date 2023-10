Espetáculo: As borboletas mais incríveis do mundo

Borboleta Coruja - Vive apenas na América do Sul. É uma espécie grande, de 17cm de envergadura (a maior do Brasil). Repousa nos troncos durante o dia e voa de manhã ou nas últimas horas do dia. Por se parecer com uma coruja, livra-se de predadores com mais facilidade (ao ser ameaçada, abre as asas que imitam olhos grandes).