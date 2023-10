Astros internacionais que já foram presos: Tem até ganhadores de Oscar

Martin Sheen - O ator americano fez 83 anos em 3/8. Nascido em Dayton, no estado de Ohio, ele é patriarca de uma família de atores. Tem 4 filhos, todos no ramo artístico: Charlie Sheen (o mais famoso), Emilio Estevez (bem conhecido), Ramon Estevez e Renée Estevez. E é casado com uma atriz: Janet Templeton.