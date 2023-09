Filho de Bolsonaro teve relógio apreendido em apartamento; entenda investigação

"Nesse esquema, eles utilizavam pessoas como laranjas para colocar a empresa no nome dessas pessoas e, assim, fugir de responsabilidades com órgãos públicos ou com dívidas como pessoas jurídicas. Então, era uma forma deles blindarem seu patrimônio, transferindo ou criando empresas em nome de laranjas", disse o delegado Leonardo Cardoso ao G1, diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado.